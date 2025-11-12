Уполномоченная по вопросам защиты государственного языка Елена Ивановская прокомментировала результаты исследования по использованию украинского языка в школах.

Она подчеркнула, что обнародованные данные являются первым шагом к общественному обсуждению этой темы и выработке государственной стратегии для улучшения ситуации.

Языковой омбудсмен об украинском в школах

В эфире национального телемарафона Єдині новини Ивановская отметила, что результаты исследования не стали для нее сюрпризом, ведь родители, дети которых ходят в киевские школы, замечают определенные проблемы.

— Работы, как мы видим, немало. Здесь должны быть задействованы и различные ветви власти, и гражданское общество, и прежде всего родители, которые должны заботиться о будущем своих детей. Если нет языковой практики дома, то, пожалуй, не стоит ожидать, что в любом другом месте, в частности в школе, их ребенка воспитают так, как они об этом мечтали, и дадут ему соответствующую языковую устойчивость, — сказала омбудсмен.

Ивановская добавила, что надеется на принятие законопроекта об образовательной среде, согласно которому украинский язык должен звучать не только во время уроков, но и на переменах на всей территории учебного заведения.

— Государственный язык должен звучать в рамках учебного процесса не только на уроках, но и на перемене, в кружковой внеклассной работе, в общении в учительской. Мне кажется, что именно подкрепление правовых позиций и учителей, и родителей будет более гарантировано в случае принятия этого законопроекта об образовательной среде, — сказала омбудсменка.

Недавно стало известно, что в киевских школах ситуация с использованием украинского языка хуже, чем в целом по Украине.

Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке. 66% общаются на негосударственном языке на уроках и 82% — на переменах.

