Інформація про те, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров виїхав з України та нібито відмовляється повертатися, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Чи справді Умєров відмовився повертатися в Україну

– Протягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності, – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні.

Умєров – де зараз перебуває

Станом на сьогодні, за наявною інформацією, він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

Там наголосили, що Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО закликали громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України.

Умєров – яка посада

Рустем Умєров обіймає посаду секретаря Ради безпеки і оборони України з 18 липня 2025 року.

До цього він був міністром оборони України. Умєров перебував на цій посаді з 6 вересня 2023 року до 17 липня 2025 року.

