В Україні надається державна допомога малозабезпеченим сім’ям.

Відповідно, соціальні виплати надаються малозабезпеченим родинам, які проживають в Україні та з поважних причин мають середньомісячний дохід, менший від прожиткового мінімуму.

Про те, як отримати державну фінансову допомогу для малозабезпечених родин у 2025 році, дізнавалися Факти ICTV.

Допомога малозабезпеченим родинам: зміни з 1 грудня

В Україні стартував прийом заявок на Зимову підтримку для найбільш уразливих родин. Йдеться про разову виплату у розмірі 6500 грн на кожну дитину з малозабезпечених сімей та родин ВПО.

Кошти надаються на кожну дитину, якій не виповнилося 18 років станом на 1 листопада 2025 року.

Гроші надходитимуть автоматично на картку отримувача та не враховуються при визначенні середньомісячного доходу для інших видів держдопомоги.

Як визначити, чи є сім’я малозабезпеченою

Щоб отримати допомогу саме як малозабезпечена родина, потрібно перевірити, чи не перевищує ваш сукупний сімейний дохід розрахованого прожиткового мінімуму для всієї сім’ї.

Малозабезпеченою вважається сім’я, чий загальний дохід нижчий за суму прожиткових мінімумів усіх членів родини.

Приклад розрахунку

Для родини з чотирьох осіб — мати, батько, дитина до 6 років та дитина 6–18 років — з 1 грудня 2025 року прожитковий мінімум становить:

3 028 грн — мати

3 028 грн — батько

2 563 грн — дитина до 6 років

3 196 грн — дитина 6–18 років

Разом: 11 815 грн.

Якщо фактичний сукупний дохід родини менший за цю суму, розмір допомоги дорівнюватиме різниці між прожитковим мінімумом сім’ї та їхнім реальним доходом.

Нормативи прожиткового мінімуму у 2025 році

У 2025 році прожитковий мінімум для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшили на 5%. Держава запроваджує такі показники:

60% прожиткового мінімуму — для працездатних осіб;

145% — для дітей (до 6 років та від 6 до 18 років);

100% — для людей з інвалідністю та осіб, що втратили працездатність.

У держбюджеті на 2025 рік на підтримку малозабезпечених родин передбачено 19,7 млрд грн, що має гарантувати стабільну виплату допомоги.

Зміни з 1 січня 2026 року: нова базова соціальна допомога

Уряд планує з 1 січня 2026 року запровадити базову соціальну допомогу, яка замінить чинну допомогу малозабезпеченим. Її мета — об’єднати кілька видів соцвиплат у єдиний механізм, зробивши підтримку більш адресною та зрозумілою.

Як розраховуватимуть виплату

Базова соціальна допомога визначатиметься як різниця між:

базовою величиною сім’ї, та

її середньомісячним доходом.

Базова величина розподілятиметься так:

100% — на першого члена родини (уповноваженого представника),

— на першого члена родини (уповноваженого представника), 70% — на кожного наступного,

— на кожного наступного, 100% — на дітей до 18 років та людей з інвалідністю І–ІІ груп.

Умови надання допомоги

Відповідно до чинного законодавства, малозабезпеченою сім’єю в Україні є родина, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму для неї.

У такому випадку родина може звернутися до управління праці та соціального захисту населення для перевірки права на призначення державної соціальної допомоги.

Розмір соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої родини.

Передусім розмір прожиткового мінімуму залежить від складу сім’ї та кількості осіб. Відповідно, для кожної родини сума виплат буде різною.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні призначається строком на шість місяців, який може бути продовжений за заявою представника родини за умови дотримання певних вимог, зокрема підтвердження низького доходу.

Хто входить до складу малозабезпеченої сім’ї

До складу родини, яка звертається для надання допомоги, належать:

чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються, до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти , визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини , які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Куди звернутися, щоб отримати допомогу

До структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій виконавчих органів міських, районних рад або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

До центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як отримати державну допомогу

Оформлення допомоги безкоштовне. Щоб її отримати, необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг:

Зберіть усі необхідні документи. Напишіть заяву на отримання виплат. Надішліть документи та заяву поштою до місцевого Центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту.

Які документи потрібні

Для отримання послуги необхідно надіслати такі документи:

заяву на призначення допомоги

декларацію про доходи та майновий стан родини;

довідку про участь в обороні України та у відсічі і стримуванні армії РФ на території України (якщо маєте);

довідку про доходи, інформації про які немає у ДПС, Пенсійному фонді України або фондах соціального страхування.

паспорт заявника;

довідку про взяття на облік ВПО (для переселенців);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Термін надання допомоги – 10 календарних днів. Після опрацювання надісланих документів та заяви вам повідомлять про результати.

Скільки отримують малозабезпечені сімʼї у 2025 році

Законом України Про Державний бюджет України на 2025 рік було прийнято рішення про підвищення рівня соціальної підтримки малозабезпечених сімей. Зокрема, було збільшено відсоток забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги: для працездатних членів сімей – з 55% до 60%, а для дітей – з 140% до 145%. Це означає, що розмір допомоги для таких сімей буде перерахований у більшу сторону.

У 2025 році на малозабезпечених нараховується:

для працездатних — 1 816,8 грн ;

; для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю — 2 361 грн ;

; для дітей до 6 років — 3 716,35 грн ;

; для дітей до 18 років — 4 634,2 грн ;

; для дітей до 23 років (за умови навчання) — 4 390,6 грн.

Заявник має право обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги: переказом на банківський рахунок або на відділення Укрпошти.

Куди звертатися, якщо відмовили у допомозі

Відмовити у наданні соціальних виплат можуть з кількох причин:

родина має більше ніж один автомобіль;

у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира чи будинок (це не стосується тієї нерухомості, яка розташована на тимчасово окупованих територіях);

якщо один із батьків за рік до звернення купував земельну ділянку, нерухомість чи транспортний засіб або ж здійснював разову оплату будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних платежів), на суму, яка на дату проведення операції перевищувала 50 тис. грн;

якщо в родині є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військову службу чи не навчалися.

Якщо ж вам відмовили у наданні послуги, ви можете оскаржити результати, звернувшись в Окружний адміністративний суд.

