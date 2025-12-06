В субботу, 6 декабря, украинцы отмечают профессиональный праздник наших защитников – День Вооруженных сил Украины. Именно украинские военные поломали планы Кремля захватить Киев за считанные дни, а затем – и всю страну.

ВСУ доказали на поле боя, что способны противостоять российскому агрессору, несмотря на его преимущество в живой силе и количестве техники.

Как война изменила украинскую армию и какое будущее может ожидать ВСУ – далее в материале.

Немного истории

Начало Вооруженным силам Украины фактически положило постановление парламента О военных формированиях в Украине от 24 августа 1991 года.

Этот документ регламентировал образование Министерства обороны Украины. В то же время правительству было поручено начать создание ВСУ.

Важной датой стало 6 декабря 1991 года. В тот день Верховная Рада приняла Законы Об обороне Украины и Вооруженных силах Украины. Был утвержден и текст военной присяги, которую в зале парламента первым принес министр обороны Константин Морозов.

А с января 1992 года начался процесс приведения дислоцированных на территории Украины войск к добровольной присяге на верность украинскому народу. Под юрисдикцию нашего государства тогда перешли: 14 мотострелковых, 4 танковых, 3 артиллерийские дивизии и 8 артиллерийских бригад (насчитывали 9,2 тыс. танков и 11,3 тыс. боевых машин), бригада спецназначения, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолетов, четыре воздушных армии (около 1,5 тыс. боевых самолетов) и отдельная армия ПВО.

На момент провозглашения Украиной независимости численность армии насчитывала 980 тыс. человек.

В дальнейшем украинская армия прошла непростой путь трансформации, реорганизации, сокращения численности личного состава.

Нынешняя структура ВСУ

Вооруженные силы Украины состоят из руководящего органа (Генеральный штаб ВСУ), трех видов войск (Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы), отдельных родов войск (Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности).

Кроме того, есть отдельные роды сил ВСУ: Силы территориальной обороны, Силы спецопераций, Медицинские силы, Силы логистики и Силы поддержки.

В 2024 году в составе ВСУ появились Силы беспилотных систем. Это первый в мире род войск, использующий в своей боевой работе воздушные, морские надводные и подводные, наземные беспилотники и роботизированные системы. Российско-украинская война вышла на более технологичный уровень — на сегодня на фронте ежедневно в небе фиксируются тысячи беспилотников различных типов.

В структуру украинской армии также входят: органы военного управления, воинские части, соединения, высшие военные учебные заведения и т.д.

В структуре ВСУ есть также Командование объединенных сил – орган военного управления всеми межвидовыми и межведомственными группировками войск для проведения операций по заданию Верховного Главнокомандующего и Генштаба.

Следует отметить, что в 2025 году Вооруженные силы Украины перешли на корпусную структуру управления войсками, где основной структурной единицей является корпус. Осенью этот процесс завершился. Как отмечали в Генштабе ВСУ, эта реформа позволила сорвать планы врага относительно быстрых наступлений в ряде областей.

Как увеличилась численность ВСУ за время войны: ключевые цифры

К концу 2012 года численность Вооруженных сил Украины составляла лишь около 184 тыс. человек, из которых – до 139 тыс. военнослужащих.

После вторжения российских войск на Донбасс и оккупации Крыма в 2014 году украинская армия вступила в реальные боевые действия с лучше вооруженным врагом. Угроза безопасности и независимости Украины обусловила наращивание личного состава ВСУ.

Численность нашей армии по состоянию на февраль 2016 года достигала 275 тыс. человек. Появился ряд новых частей (бригады, полки, батальоны), была перестроена структура управления. К примеру, в Сухопутных войсках образовали четыре оперативных командования: Север, Юг, Восток и Запад.

Перед полномасштабным вторжением войск РФ, в июле 2021 года, была утверждена численность Вооруженных сил Украины “в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих“. Численность была увеличена на 11 тыс. военных в связи с созданием Сил территориальной обороны ВСУ.

В то же время украинское законодательство предусматривает, что в особый период (например, во время военного положения) численность ВСУ увеличивается в соответствии с указами о мобилизации.

Известно, что после начала полномасштабной войны в ВСУ было около 700 тыс. личного состава, а по всему сектору обороны – миллион. Такие данные в июле 2022 года озвучил тогдашний министр обороны Алексей Резников.

– Мобилизированы в ВСУ – до 700 тыс. человек, пограничники – до 60 тыс., Нацгвардия – до 90 тыс., Национальная полиция – до 100 тыс. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, – отмечал Резников.

В октябре 2023 года общая численность ВСУ составила более 850 тыс. человек. Из них – около 820 тыс. военнослужащих (примерно 117 тыс. офицеров, до 178 тыс. сержантов, 516 тыс. солдат).

На совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на январь 2025 года численность украинской армии составляла около 880 тысяч человек. Эта цифра охватывает тех бойцов, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на фронте.

По данным The Military Balance 2025, Global Firepower и оценкам президента, общая численность Вооруженных сил Украины в 2025 году колеблется в пределах 880–990 тысяч военных.

Женщины в ВСУ

Общая численность женщин в ВСУ составляет около 68 тысяч. Непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих. В Минобороны напомнили, что с 2018 года женщины получили возможность проходить службу на боевых специальностях.

Улучшилось и обеспечение женщин: в 2023 году появилась летняя женская военная форма — до этого была только парадная.

В украинской армии сегодня отменены любые ограничения по должностям для женщин. Если раньше это были должности медиков, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей, поваров, то сейчас женщина в ВСУ может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, снайпером, ремонтником или пулеметчиком.

После начала полномасштабной войны количество женщин в рядах ВСУ выросло на 40%. К примеру, в армии Канады служит около 100 тысяч военнослужащих — это 17% личного состава.

Оружие для ВСУ и обучение

Полномасштабное вторжение РФ ускорило переход Вооруженных сил Украины на современное западное оружие. Союзники предоставили десятки видов вооружения и военной техники, в частности:

С самого начала войны Украина говорила союзникам о необходимости закрыть наше небо от российских ракет. Вместе с системами ПВО мы очень нуждались в более современных истребителях, таких как F-16. И после длительных переговоров и обучения наших пилотов, летом 2024 года Украина получила первые F-16.

Параллельно Украина развивает собственный оборонно-промышленный комплекс.

Наше государство производит САУ Богдана; запустило в серийное производство ракеты Нептун и ракеты-дроны Паляница; создало собственные дальнобойные ракеты Фламинго и дроны-перехватчики Octopus; производит модернизацию зенитно-ракетных комплексов Бук и С-300; производит боеприпасы натовского калибра; наращивает производство дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Украина изготовит не менее 30 тыс. дальнобойных дронов, а также 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов.

Кроме того, Украина создала первый в мире флот морских дронов, которые успешно поразили ряд военных кораблей РФ. За последние несколько лет производство беспилотников в Украине значительно выросло. Разрабатываются дроны на основе искусственного интеллекта для перехвата Шахедов.

В 2023 году основали Альянс оборонных индустрий, цель которого — локализация производства вооружения и военной техники в Украине. Также в 2023 году немецкий концерн Rheinmetall AG заявил о планах производить бронетехнику на территории Украины. Компания планировала в течение 2024-2025 годов поставить Украине десятки тысяч снарядов, танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, системы противовоздушной обороны Skynex и тому подобное. В начале ноября 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Украине завершается строительство второго завода Rheinmetall.

В ноябре 2024 года Совет ЕС продлил мандат миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) еще на два года — до 15 ноября 2026 года. На это выделили почти 409 млн евро.

Недавно шведский аналитический центр SIPRI обнародовал свежий рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений в мире, и впервые в истории в него вошла компания Украинская оборонная промышленность.

Как война изменила украинскую армию: мнение эксперта

Вооруженные силы Украины имеют боевой опыт с 2014 года.

Заместитель директора — руководитель Центра исследований безопасности Национального института стратегических исследований, бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков отметил, что полномасштабная война побудила к радикальным изменениям не только в вооружении, но и в организационных структурах, подходах к управлению войсками, кадровой политике.

На сегодняшний день, хоть и большой ценой, но все-таки выросла доля действительно высокопрофессиональных офицерских и генеральских кадров. А украинские сержанты всегда были лучшими.

Стоит заметить, что на войне воюют не только Вооруженные силы, но и все государство. Сами Вооруженные силы без мобилизации, без волонтеров, без поддержки частного бизнеса, наших партнеров, наверное, не смогли бы показать те результаты, которые они показали, считает эксперт.

— Военные операции по освобождению Херсонщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины в 2022 году навсегда войдут не только в украинскую, но и в мировую военную историю. Даже те операции, которые мы считаем не совсем удачными, тоже дают определенный опыт, поскольку на ошибках также учатся. Я уверен, что Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и другие структуры Сил обороны делают надлежащие выводы, — отмечает эксперт.

На сегодняшний день Украина продолжает наращивать собственный технологический оборонный потенциал, хотя немного медленнее, чем этого требует наша будущая победа. Но еще раз — воюют не только Вооруженные силы, а вся страна, отмечает Леонид Поляков.

По словам руководителя Центра исследований безопасности, страны-партнеры хотят нас слышать и изучать наш боевой опыт.

Что касается оружия, то с началом российско-украинской войны наши Вооруженные силы насыщаются западным оружием и современными украинскими образцами. После войны эту тенденцию надо продолжать. Стоит заметить, что и украинский оборонный комплекс тоже устанавливает стандарты в некотором вооружении, например, это касается беспилотников.

— Мы изготавливаем не только летательные, но и надводные дроны, наземные дроны, используем искусственный интеллект. Здесь мы впереди других армий мира. Мы должны это продолжать и ускорять, — отмечает Леонив Поляков.

Сегодня украинские артиллеристы почти не используют советские боеприпасы — партнеры поставляют нам снаряды калибра 155 мм. На фронте в Украине все больше западных танков. Хотя после окончания войны нам надо будет оставить один вид танков, и наиболее вероятно это будет украинский танк Оплот, считает эксперт.

Так же должно быть и с военной авиацией — она нуждается в коренном обновлении.

Какое будущее ждет ВСУ после завершения войны

По мнению эксперта Леонида Полякова, в армию надо больше привлекать женщин. Хотя этим стоило заниматься еще раньше — до полномасштабной войны.

По его словам, женщины могут выполнять многие функции лучше мужчин по объективным причинам. Например, мелкая моторика у женщин лучше — это понадобится в управлении дронами. Также женщины могут выполнять несколько операций одновременно.

Военные соглашаются, что в украинской армии не может быть широкая номенклатура техники, стрелкового оружия — стоит иметь на вооружении какой-то один стандарт.

Кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV отметил, что такого боевого опыта, как в ВСУ не имеет ни одна страна мира.

— Есть определенный опыт у Соединенных Штатов, но не войны такого масштаба и не с таким противником, как у нас. У Штатов были крупные военные кампании, например, в Ираке (2003-2011), в Афганистане (2001-2021). Но американские войска имели дело с менее опытными, организованными, вооруженными силами, чем сейчас имеет Украина. Поэтому на сегодня Украина — единственное государство в мире, которое имеет успешный опыт противостояния одной из сильнейших армий мира, — отметил политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, реальный боевой опыт — это серьезное преимущество Украины перед армиями стран НАТО. Например, если взглянуть на внедрение стандартов НАТО, то Украина опережает даже те страны, которые уже десятилетиями являются членами Североатлантического блока. Это объективная реальность, которую признают даже некоторые страны.

Украина как раз демонстрирует такую динамику, которую должны демонстрировать некоторые натовские страны, говорит политический эксперт.

Игорь Рейтерович соглашается, что реальный боевой опыт повышает наш авторитет среди армий НАТО. Западные военные внимательно изучают этот опыт.

— Когда приглашают украинских военных на совместные учения, то они проходят очень быстро. В том смысле, что у натовских военных учения рассчитаны на определенный период времени, а украинцы делают это в разы быстрее, — отмечает политолог.

Поэтому для западных командиров это своеобразная неожиданность, потому что на практике оказывается все не так, как они моделировали и планировали. Но на учениях такая реальность воспринимается с позитивом, потому что все видят, как это должно быть в реальности.

Уровень доверия к ВСУ среди украинцев

Согласно исследованиям Центра Разумкова, проведенным в 2025 году, украинцы высоко оценивают деятельность своих силовых и волонтерских структур. Армии доверяют 92,6% опрошенных.

ГСЧС получила поддержку 86,3% респондентов, волонтерские организации — 81,5%. В рейтинге также лидируют добровольческие отряды (78,3%) и Национальная гвардия (76,6%).

