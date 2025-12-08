У мобільному додатку Армія+ для українських військовослужбовців з’явиться декілька нововведень у 2026 році.

Які оновлення будуть в Армія+

Керівник цифрових продуктів Міністерства оборони Мстислав Банік під час заходу Digital Defence Forum розповів, які оновлення очікуються в Армія+ у 2026 році.

За його словами, минуло понад рік після запуску мобільного додатку для військовослужбовців, до якого долучилися вже 1 млн користувачів.

Зараз дивляться

Банік розповів, що близько 500 тис. людей щомісяця відкриває Армія+. Особливо активно українські захисники використовують функції переведення та навчання.

Водночас керівник цифрових продуктів Міноборони анонсував запуск нового етапу розвитку Армія+. За його словами, це буде вже третя версія мобільного додатку, в якій з’являться нові функції.

Зокрема, велика кількість інформації, яка цікавить військових. Серед них: нові роз’яснення, розпорядження та інші документи. Також український воїн у мобільному додатку зможе звернутися до помічника.

Крім цього, у 2026 році в Армія+ має з’явитися посвідчення захисника – військовий квиток або офіцерське посвідчення, щоб засвідчити свою особу на блокпосту чи в разі втрати фізичного документа.

У застосунку з’являться нові дані щодо військового спорядження та заробітної плати, а розділ навчання буде оновлено внаслідок “коротких вертикальних форматів”, повідомив Банік.

Він уточнив, що оскільки застосунок Армія+ вже функціонує у 70% військових частин, існує нагальна потреба забезпечити командирів зручним сервісом для підпису документів, зокрема рапортів.

15 вересня Міністерство оборони України повідомило про появу низки оновлень у мобільному додатку Армія+, наприклад, довідника Армія ID та шаблонів рапортів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.