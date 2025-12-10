Министерство обороны Украины обновило приложение Резерв+ для военнообязанных. Отныне в электронном документе (Резерв ID) автоматически будет отображаться фото владельца.

Резерв ID теперь содержит фото владельца

Обновление сделает проверку документов более быстрой и прозрачной как для граждан, так и для привлеченных служб. Чтобы увидеть фото, необходимо обновить приложение Резерв+ до последней версии и сам документ в нем.

— Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты приносили ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан быстрее и прозрачнее для всех, — отметила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Стоит отметить, что фото в Резерв+ отобразится только у пользователей с биометрическим паспортом.

Сейчас смотрят

В ближайшие дни из-за высокой нагрузки фото может загружаться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней — воспользуйтесь функцией Исправить данные онлайн в меню приложения.

В Минобороны также подчеркнули, что Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.