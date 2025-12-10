Міністерство оборони України оновило застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних. Відтепер в електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника.

Резерв ID тепер містить фото власника

Оновлення зробить перевірку документів швидшою і прозорішою як для громадян, так і для залучених служб. Щоб побачити фото – потрібно оновити застосунок Резерв+ до останньої версії та сам документ у ньому.

– Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх, — зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Варто зазначити, що фото у Резерв+ відобразиться лише у користувачів із біометричним паспортом.

У найближчі дні через високе навантаження фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталося протягом кількох днів — скористайтесь функцією Виправити дані онлайн у меню застосунку.

У Міноборони також наголосили, що Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.

Джерело : Міноборони

