У Резерв+ з’явилося фото військовозобов’язаного: що відомо про оновлення
Міністерство оборони України оновило застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних. Відтепер в електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника.
Резерв ID тепер містить фото власника
Оновлення зробить перевірку документів швидшою і прозорішою як для громадян, так і для залучених служб. Щоб побачити фото – потрібно оновити застосунок Резерв+ до останньої версії та сам документ у ньому.
– Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх, — зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Варто зазначити, що фото у Резерв+ відобразиться лише у користувачів із біометричним паспортом.
У найближчі дні через високе навантаження фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталося протягом кількох днів — скористайтесь функцією Виправити дані онлайн у меню застосунку.
У Міноборони також наголосили, що Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.