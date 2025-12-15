Правительство вводит по всей Украине новый подход к объявлению воздушных тревог — порайонное оповещение.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сокращение продолжительности воздушных тревог

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с Воздушными силами и областными военными администрациями запустили разделение воздушной тревоги на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

Оповещение в отдельных районах поможет сократить продолжительность воздушных тревог в тех общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы.

— Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев. На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области, — подчеркнула Юлия Свириденко.

По ее словам, новый подход в оповещениях уже существенно сократил продолжительность тревог, что ощутимо в прифронтовых и центральных регионах.

— Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, в Харьковской — более чем на месяц в некоторых общинах, — отметила премьер.

Юлия Свириденко отмечает, что сокращение времени воздушных тревог позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее.

Кроме того, передача сигнала от Воздушных сил к ГСЧС теперь занимает не несколько минут, а 8–15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

Напомним, что с 24 июля сигнал воздушной тревоги в Киевской области объявляется только в тех районах, где есть реальная угроза.

Фото: Юлия Свириденко

