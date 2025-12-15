По всей Украине теперь по-новому будут объявлять воздушные тревоги: детали
- В Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, заработает порайонное оповещение о тревогах.
- О порайонном оповещении давно просили бизнес и местные общины.
Правительство вводит по всей Украине новый подход к объявлению воздушных тревог — порайонное оповещение.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Сокращение продолжительности воздушных тревог
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с Воздушными силами и областными военными администрациями запустили разделение воздушной тревоги на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.
Оповещение в отдельных районах поможет сократить продолжительность воздушных тревог в тех общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы.
— Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев. На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области, — подчеркнула Юлия Свириденко.
По ее словам, новый подход в оповещениях уже существенно сократил продолжительность тревог, что ощутимо в прифронтовых и центральных регионах.
— Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, в Харьковской — более чем на месяц в некоторых общинах, — отметила премьер.
Юлия Свириденко отмечает, что сокращение времени воздушных тревог позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее.
Кроме того, передача сигнала от Воздушных сил к ГСЧС теперь занимает не несколько минут, а 8–15 секунд, что повышает оперативность реагирования.
Напомним, что с 24 июля сигнал воздушной тревоги в Киевской области объявляется только в тех районах, где есть реальная угроза.
Фото: Юлия Свириденко