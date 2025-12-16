По результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры была выявлена возможность высвобождения не менее 800 МВт электрической мощности.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Украине нашли “свободные” мощности на 800 МВт

— По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности, — написала она в Telegram.

По словам Свириденко, из перечней исключили две категории:

потребителей с мощностью менее 100 кВт;

объекты, к которым были подключены другие потребители, которые с целью справедливого распределения электроэнергии подпадают под общие ограничения.

Премьер-министр отметила, что потребителей сопутствующей нагрузки, которые были определены при пересмотре перечней критически важных объектов и не являются критическими, переведут на графики отключений согласно общему порядку.

— Напоминаем, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Министерству энергетики совместно с Госэнергонадзором поручено держать под контролем выполнение решения на местах, — написала премьер.

Напомним, в результате массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины 13 декабря без электроснабжения остались более 1 млн потребителей.

Наиболее сложная ситуация тогда наблюдалась в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

