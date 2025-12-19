Попри те, що в Україні продовжують діяти графіки відключення електроенергії, більшість людей уже адаптувалися до такого режиму та намагаються підлаштувати повсякденне життя під години постачання світла.

Українці планують домашні справи заздалегідь, зокрема вмикають пральні машини, бойлери й іншу побутову техніку саме тоді, коли є електроенергія.

Водночас у багатьох виникає логічне запитання: чому крутить лічильник під час відключень світла і суми в платіжках за світло майже не зменшуються, якщо електропостачання подається за графіками.

Чому, коли світло вимикають, лічильник усе одно крутить – читайте в нашому матеріалі.

Чому лічильник все одно рахує під час відключень світла

У ДТЕК пояснили, чому під час відключень світла лічильник однаково крутить. Фахівці зазначили, що під час вимушених відключень електроенергії загальний обсяг її споживання в українців часто не зменшується, а лише концентрується в ті години, коли електропостачання відновлюють.

Причина цього полягає не в несправностях або помилках обліку, а в особливостях використання електрики за умов графіків. Люди не відмовляються від електроприладів, а відкладають їх використання до моменту відновлення подачі струму.

Коли електроенергія з’являється, більшість споживачів одночасно вмикають необхідну техніку – від бойлерів і пральних машин до плит, мікрохвильовок, обігрівачів і зарядних пристроїв.

У результаті навантаження різко зростає, а споживання фактично ущільнюється в короткий період часу. Саме через таку концентрацію використання електроенергії підсумкові місячні показники часто майже не відрізняються від періодів без відключень, що й створює відчуття безперервної роботи лічильника.

