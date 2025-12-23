Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.

Тарифы на воду для населения

По ее словам, Кабинет министров обратился в НКРЭКУ (Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) с просьбой отложить запланированные тарифные изменения.

— Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительного финансового давления, — заявила Юлия Свириденко.

Вместе с тем необходимо найти решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности тех, кто предоставляет услуги, в частности водоканалов, чтобы не накапливать долги. Поэтому правительство совместно с НКРЭКУ выработает общее решение.

Напомним, что в октябре Кабинет министров решил зафиксировать цену на газ для населения, поэтому до 31 марта 2026 года она останется без изменений:

для населения – 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

Фиксированная цена на газ в Украине поможет сохранить стабильные тарифы для населения в течение всего отопительного сезона.

Источник : Правительственный портал

