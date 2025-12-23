Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що тарифи на воду для населення мають залишитися без змін.

Тарифи на воду для населення

За її словами, Кабінет міністрів звернувся до НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) про відтермінування запланованих тарифних змін.

— Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску, — заявила Юлія Свириденко.

Разом з тим треба знайти рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби тих, хто надає послуги, зокрема водоканалів, як не накопичувати борги. Тож уряд разом із НКРЕКП напрацюють спільне рішення.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у жовтні Кабінет міністрів вирішив зафіксувати ціну на газ для населення, а тому до 31 березня 2026 року вона залишиться без змін:

для населення – 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Фіксована ціна на газ в Україні допоможе зберегти стабільні тарифи для населення протягом усього опалювального сезону.

Джерело : Урядовий портал

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.