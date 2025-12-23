Компания Apple выпустила новый флагман — iPhone 17 Pro с памятью 256 ГБ. Хотя официальная цена одинакова во всем мире, покупательная способность людей в разных странах сильно различается.

Чтобы показать это, дизайн-агентство Tenscope подсчитало, сколько полных рабочих дней по 8 часов нужно среднестатистическому работнику в 33 странах, чтобы заработать на iPhone 17 Pro.

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в разных странах

В среднем по миру на покупку iPhone 17 Pro нужно около 26 рабочих дней. Но разница между странами впечатляет: от трех дней в Люксембурге до 160 дней в Индии.

Меньше всего времени на покупку придется потратить жителям Люксембурга — примерно три рабочих дня (25 часов). Зато в Индии придется работать 160 дней, или 1 280 часов. Немного лучше ситуация на Филиппинах — 101 день или 808 часов.

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в США

В США среднестатистическому работнику хватает чуть менее четырех рабочих дней, чтобы купить iPhone 17 Pro.

Но показатели сильно различаются в зависимости от штата. Например, в Вашингтоне, округ Колумбия, смартфон можно купить за 21 час работы, а в Миссисипи — почти за 39 часов.

Пять штатов по доступности:

округ Колумбия;

Вашингтон;

Массачусетс;

Калифорния;

Миннесота.

Меньше всего доступен iPhone в Миссисипи, Нью-Мексико, Арканзасе, Луизиане и Западной Вирджинии.

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Украине

Украина не была включена в первоначальное исследование, но, учитывая среднюю зарплату и цену iPhone 17 Pro, можно сделать вывод, что украинцам придется работать намного дольше, чем в среднем по миру, и в разы больше, чем в США или Западной Европе.

По состоянию на октябрь 2025 года, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 26 913 гривен. По курсу НБУ, действующему сегодня, один доллар стоит 42 гривны 14 копеек.

Если взять за основу цену iPhone 17 Pro, которая составляет $1 099, то в гривнах он обойдется примерно в 46 310 гривен.

Делим эту сумму на среднюю дневную зарплату, которая за 22 рабочих дня в месяц составляет около 1 223 гривен в день, и получаем, что украинцу придется проработать примерно 38 рабочих дней, чтобы купить желанный айфон.

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Польше

Жителям Польши на iPhone 17 Pro нужно примерно 17 рабочих дней или 137 часов. Это больше, чем во многих странах Западной Европы, но меньше, чем в странах с низким доходом.

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Германии

В Германии на смартфон придется работать 5 дней или 43 часа. Это один из лучших показателей среди стран ЕС и значительно ниже мирового среднего уровня.

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Канаде

Жителю Канады, чтобы купить iPhone 17 Pro, нужно проработать около 5 рабочих дней — примерно 43 часа. Это делает iPhone сравнительно доступным, почти как в США.

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Норвегии

Норвегия — одна из лучших стран по доходам. Здесь новый iPhone можно купить, отработав всего 4 дня или около 35 часов.

Как считали доступность iPhone 17 Pro

За базовую цену была взята официальная стоимость iPhone 17 Pro (256 ГБ) в США — $1 099. Для международного сравнения использовали средние зарплаты и среднее количество отработанных часов по данным Международной организации труда, а для США — статистику Бюро статистики труда.

На основе этих данных определяли, сколько часов и рабочих дней нужно в среднем работнику в каждой стране или штате, чтобы заработать на новый iPhone.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.