Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Украине, Польше и США
- Исследование показало, что на покупку iPhone требуется от 3 до 160 рабочих дней в зависимости от страны, в среднем — около 26 дней.
- Меньше всего времени на покупку придется потратить жителям Люксембурга — примерно три рабочих дня (25 часов).
- Зато в Индии придется работать 160 дней или 1 280 часов.
Компания Apple выпустила новый флагман — iPhone 17 Pro с памятью 256 ГБ. Хотя официальная цена одинакова во всем мире, покупательная способность людей в разных странах сильно различается.
Чтобы показать это, дизайн-агентство Tenscope подсчитало, сколько полных рабочих дней по 8 часов нужно среднестатистическому работнику в 33 странах, чтобы заработать на iPhone 17 Pro.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro, читайте в нашем материале.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в разных странах
В среднем по миру на покупку iPhone 17 Pro нужно около 26 рабочих дней. Но разница между странами впечатляет: от трех дней в Люксембурге до 160 дней в Индии.
Меньше всего времени на покупку придется потратить жителям Люксембурга — примерно три рабочих дня (25 часов). Зато в Индии придется работать 160 дней, или 1 280 часов. Немного лучше ситуация на Филиппинах — 101 день или 808 часов.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в США
В США среднестатистическому работнику хватает чуть менее четырех рабочих дней, чтобы купить iPhone 17 Pro.
Но показатели сильно различаются в зависимости от штата. Например, в Вашингтоне, округ Колумбия, смартфон можно купить за 21 час работы, а в Миссисипи — почти за 39 часов.
Пять штатов по доступности:
- округ Колумбия;
- Вашингтон;
- Массачусетс;
- Калифорния;
- Миннесота.
Меньше всего доступен iPhone в Миссисипи, Нью-Мексико, Арканзасе, Луизиане и Западной Вирджинии.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Украине
Украина не была включена в первоначальное исследование, но, учитывая среднюю зарплату и цену iPhone 17 Pro, можно сделать вывод, что украинцам придется работать намного дольше, чем в среднем по миру, и в разы больше, чем в США или Западной Европе.
По состоянию на октябрь 2025 года, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 26 913 гривен. По курсу НБУ, действующему сегодня, один доллар стоит 42 гривны 14 копеек.
Если взять за основу цену iPhone 17 Pro, которая составляет $1 099, то в гривнах он обойдется примерно в 46 310 гривен.
Делим эту сумму на среднюю дневную зарплату, которая за 22 рабочих дня в месяц составляет около 1 223 гривен в день, и получаем, что украинцу придется проработать примерно 38 рабочих дней, чтобы купить желанный айфон.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Польше
Жителям Польши на iPhone 17 Pro нужно примерно 17 рабочих дней или 137 часов. Это больше, чем во многих странах Западной Европы, но меньше, чем в странах с низким доходом.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Германии
В Германии на смартфон придется работать 5 дней или 43 часа. Это один из лучших показателей среди стран ЕС и значительно ниже мирового среднего уровня.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Канаде
Жителю Канады, чтобы купить iPhone 17 Pro, нужно проработать около 5 рабочих дней — примерно 43 часа. Это делает iPhone сравнительно доступным, почти как в США.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в Норвегии
Норвегия — одна из лучших стран по доходам. Здесь новый iPhone можно купить, отработав всего 4 дня или около 35 часов.
Как считали доступность iPhone 17 Pro
За базовую цену была взята официальная стоимость iPhone 17 Pro (256 ГБ) в США — $1 099. Для международного сравнения использовали средние зарплаты и среднее количество отработанных часов по данным Международной организации труда, а для США — статистику Бюро статистики труда.
На основе этих данных определяли, сколько часов и рабочих дней нужно в среднем работнику в каждой стране или штате, чтобы заработать на новый iPhone.