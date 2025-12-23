Компанія Apple випустила новий флагман – iPhone 17 Pro з пам’яттю 256 ГБ. Хоча офіційна ціна однакова в усьому світі, купівельна спроможність людей у країнах дуже різниться.

Щоб показати це, дизайн-агенція Tenscope підрахувала, скільки повних робочих днів по 8 годин потрібно середньостатистичному працівнику в 33 країнах, щоб заробити на iPhone 17 Pro.

Скільки днів потрібно працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro, читайте в нашому матеріалі.

Скільки днів потрібно працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у різних країнах

У середньому по світу на купівлю iPhone 17 Pro потрібно близько 26 робочих днів. Але різниця між країнами вражає: від трьох днів у Люксембурзі до 160 днів в Індії.

Найменше часу на купівлю доведеться витратити жителям Люксембургу – приблизно три робочі дні (25 годин). Натомість в Індії доведеться працювати 160 днів, або 1 280 годин. Трохи краща ситуація на Філіппінах – 101 день або 808 годин.

Скільки днів потрібно працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у США

У США середньостатистичному працівнику вистачає трохи менше чотирьох робочих днів, щоб купити iPhone 17 Pro.

Але показники сильно різняться залежно від штату. Наприклад, у Вашингтоні, округ Колумбія, смартфон можна купити за 21 годину роботи, а в Міссісіпі – майже за 39 годин.

П’ять штатів за доступністю:

округ Колумбія;

Вашингтон;

Массачусетс;

Каліфорнія;

Міннесота.

Найменш доступний iPhone у Міссісіпі, Нью-Мексико, Арканзасі, Луїзіані та Західній Вірджинії.

Скільки днів потрібно працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro в Україні

Україна не була включена до початкового дослідження, але, враховуючи середню зарплату та ціну iPhone 17 Pro, можна зробити висновок, що українцям доведеться працювати набагато довше за світовий середній показник і в рази більше, ніж у США чи Західній Європі.

Станом на жовтень 2025 року, за даними Держстату, середня зарплата в Україні становить 26 913 гривень. За курсом НБУ, який діє сьогодні, один долар коштує 42 гривні 14 копійок.

Якщо взяти за основу ціну iPhone 17 Pro, яка становить $1 099, то у гривнях він обійдеться приблизно в 46 310 гривень.

Ділимо цю суму на середню денну зарплату, яка за 22 робочих дні на місяць становить близько 1 223 гривень на день, і отримуємо, що українцю доведеться пропрацювати приблизно 38 робочих днів, щоб купити омріяний айфон.

Скільки днів потрібно працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у Польщі

Жителям Польщі на iPhone 17 Pro потрібно працювати приблизно 17 робочих днів або 137 годин. Це більше, ніж у багатьох країнах Західної Європи, але менше, ніж у країнах з низьким доходом.

Скільки днів потрібно працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у Німеччині

У Німеччині на смартфон доведеться працювати 5 днів або 43 години. Це один із найкращих показників серед країн ЄС і значно нижче за світовий середній рівень.

Скільки днів потрібно працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у Канаді

Жителю Канади, щоб купити iPhone 17 Pro, потрібно пропрацювати орієнтовно 5 робочих днів – приблизно 43 години. Це робить iPhone порівняно доступним, майже як у США.

Скільки днів потрібно працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro в Норвегії

Норвегія – одна з найкращих країн за доходами. Тут новий iPhone можна купити, відпрацювавши лише 4 дні або близько 35 годин.

Як рахували доступність iPhone 17 Pro

За базову ціну було взято офіційну вартість iPhone 17 Pro (256 ГБ) у США – $1 099. Для міжнародного порівняння використовували середні зарплати та середню кількість відпрацьованих годин за даними Міжнародної організації праці, а для США – статистику Бюро статистики праці.

На основі цих даних визначали, скільки годин і робочих днів потрібно в середньому працівнику в кожній країні або штаті, щоб заробити на новий iPhone.

