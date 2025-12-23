2025 стал для украинского образования годом устойчивости, трансформаций и укрепления национальной идентичности.

Несмотря на вызовы войны система образования не только сохранила стабильность, но и продолжила структурные реформы, масштабную цифровизацию и активную работу с украинцами за границей.

Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) уже седьмой год (с 2019 года) формирует перечень ключевых событий, определивших лицо украинского образования.

В 2025 году таковыми стали следующие 10 инициатив, платформ и проектов.

Реформа года: Старшая профильная школа

Стартовало пилотирование этой реформы по всей стране: апробация новых подходов к обучению, разработка курсов, тестирование учебных материалов.

В пилотном этапе принимают участие 30 лицеев-послов. Педагоги этих лицеев станут менторами для пилотных учебных заведений.

Цель реформы – создать гибкую систему, где учащиеся 10-12 классов выбирают направление обучения, развивают индивидуальные таланты, получают качественную подготовку для будущей профессии и жизни.

Закон года: Закон Украины О дошкольном образовании

С 1 января 2025 вступил в силу Закон Украины О дошкольном образовании, который закладывает фундамент для улучшения качества дошкольного образования в Украине:

урегулированы вопросы рабочего времени педагогов;

определены новые типы организации образовательной деятельности;

определены новые подходы к финансированию учреждений дошкольного образования (ОДО);

усилено внимание к качеству образовательного процесса и безопасности детей.

Инновация года: Деньги ходят за учителем

Это государственная политика, которая внедряет новый механизм финансирования профессионального развития педагогических работников. Теперь государство будет начислять фиксированную сумму средств — 1500 грн — непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

Педагогический работник через государственную платформу, модерируемую Научным учреждением Украинский институт развития образования Министерства образования и науки Украины, сможет самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии с собственными профессиональными потребностями.

Платформа года: Платформа национальной идентичности

Платформа предназначена для углубленного изучения и утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. Основная цель – способствовать формированию сильной и сознательной украинской идентичности путем предоставления широкого спектра образовательных и информационных материалов.

Это современный инструмент для каждого, кто стремится укрепить связь с Украиной и внести свой вклад в развитие нашей общей идентичности. В рамках платформы был запущен авторский YouTube канал Генокод UA, созданный с помощью Искусственного Интеллекта.

Урок года: Всеукраинский телевизионный урок национальной идентичности

Этот урок уже посмотрело советов 250 тыс. зрителей. Он объединил учащихся и учителей вокруг ключевых ценностей и идеалов украинской государственности. Ведущие урока – известный телемодератор Тимур Мирошниченко и блогер, музыкант и учитель английского языка TUMAZAR (Назар Туманик).

Проект года: UA NEXT

UA NEXT – это уникальный проект, который готовит проактивных украинцев для защиты интересов сограждан за границей, для укрепления связей между гражданами Украины и других стран, а также для помощи украинским женщинам и детям, вынужденно проживающим за границей из-за войны.

В настоящее время пилотный этап проекта успешно прошел в Польше, а в следующем году планируется его реализация в Германии, Чехии, Испании, Болгарии и Италии.

Стабильность года: Изучение английского на портале Lingva.Skills

Платформа Lingva Skills( lingva.ua/) уже доказала свою эффективность в течение 9 лет. Сейчас на платформе пользователями выполнено более 250 млн упражнений, а в 2022 году этот проект вошел в Национальную Книгу Рекордов как самый массовый образовательный онлайн-проект Украины.

В 2019 году Lingva Skills был включен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Топ-10 стартапов Восточной Европы.

В этом году к платформе присоединились представители силового блока: 15 тыс. сотрудников Национальной полиции Украины и 7 тыс. работников прокуратуры по всей стране приступили к обучению английскому языку на Lingva.Skills. В следующем году к ним присоединятся вооруженные силы.

Прорыв года: Открытие первого Украинского центра единства в Испании

Важным событием в международной деятельности Украины стало открытие первого Украинского Центра единства в Испании. Центр стал “точкой сбора” украинцев, проживающих в этой стране, обеспечивая им доступ к украинскому образованию, культуре и прочему.

Следующие Центры единства откроются в Германии и Чехии. Этим вопросом занимается Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Возможность года: Информационно-ресурсный портал для украинцев в Польше

Для крупнейшей украинской общины за рубежом, Информационно-ресурсный портал ( UAFORYOU) для украинцев в Польше уже обеспечил тысячи семей актуальной информацией о возможности обучения, признания документов, получении социальных и медицинских услуг, а также предоставил список украинских общественных организаций, действующих в Польше.

Еще одной возможностью года явилось существенное повышение зарплат учителям. В декабре был принят бюджет, где на повышение зарплаты учителям заложено 64,6 млрд. грн.

С 1 января 2026 года зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.

Символ года: Украинский Образовательный Хаб в Оксфорде

Символично, что Сеть Украинских Образовательных Хабов ( eduhub.org.ua/) пополнилась центром в Оксфорде, городе, который по праву можно назвать образовательной столицей Европы.

В настоящее время в сеть уже входят 84 образовательных хаба по всему миру, включая Украину, Европу, США, Канаду и Японию. Их миссия: развитие человеческого капитала Украины, через реализацию концепции Учения на протяжении жизни (Life LongLearning).

