Акваторию порта Пивденный перекрыли из-за утечки растительного масла
- После массированных атак по портовой инфраструктуре в акватории Пивденного зафиксировали маслянистые пятна.
- Работы по локализации загрязнения продолжались с перерывами из-за постоянных обстрелов и угроз безопасности.
- Портовый канал временно перекрыли, к ликвидации последствий были привлечены все профильные службы.
В акватории порта Пивденный зафиксировали загрязнение в результате обстрелов последних дней.
Во время массированных атак по портовой инфраструктуре произошла утечка растительного масла в припортовые воды.
Об этом сообщили в Администрации морских портов, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской МВА Сергей Лысак.
Загрязнение Черного моря
Как отметили в АМПУ, в первые двое суток после ударов порт находился под постоянной угрозой повторных обстрелов.
Поэтому работы по реагированию проводились ограниченно, только в промежутках между воздушными тревогами и с соблюдением требований безопасности для работников.
– В этот период специалисты осуществляли поэтапное перекрытие акватории боновыми заграждениями. После стабилизации ситуации безопасности боновые заграждения были установлены в полном объеме, – говорится в сообщении.
Масштаб экологической катастрофы
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил масштабы и последствия загрязнения.
По его словам, маслянистые пятна зафиксировали непосредственно в акватории Черного моря в пределах Одесского района.
Причиной послужило повреждение резервуаров с подсолнечным маслом во время массированных атак по портовой инфраструктуре.
– В результате поражения часть растительного масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана с последующим выходом в море, – сообщил Кипер.
Сразу после обнаружения загрязнения в ликвидации последствий привлекли все профильные службы.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа и Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава осуществляют постоянный мониторинг состояния воды и фиксируют нанесенный окружающей среде ущерб.
Побережье огородили, дополнительно задействовали насосы и помпы.
Для недопущения распространения загрязнения портовый канал был перекрыт двумя слоями боновых заграждений, к работам привлекли специализированный флот и суда по сбору веществ с поверхности воды.
Олег Кипер особо подчеркнул, что речь идет именно о растительном масле.
– Это органическое вещество, которое подлежит природному биологическому распаду. В то же время все службы принимают максимально возможные меры для локализации загрязнения, – отметил он.
Также сообщается, что Одесский зоопарк принял на реабилитацию птиц, пострадавших в результате попадания масла в воду.
Окончательную оценку последствий обещают дать после полной локализации загрязнения.
По состоянию на данный момент акватория порта Пивденный временно закрыта для судоходства до полного устранения последствий утечки.
Напомним, утром 24 марта в районе пляжей Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы.