В акватории порта Пивденный зафиксировали загрязнение в результате обстрелов последних дней.

Во время массированных атак по портовой инфраструктуре произошла утечка растительного масла в припортовые воды.

Об этом сообщили в Администрации морских портов, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Загрязнение Черного моря

Как отметили в АМПУ, в первые двое суток после ударов порт находился под постоянной угрозой повторных обстрелов.

Поэтому работы по реагированию проводились ограниченно, только в промежутках между воздушными тревогами и с соблюдением требований безопасности для работников.

– В этот период специалисты осуществляли поэтапное перекрытие акватории боновыми заграждениями. После стабилизации ситуации безопасности боновые заграждения были установлены в полном объеме, – говорится в сообщении.

Масштаб экологической катастрофы

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил масштабы и последствия загрязнения.

По его словам, маслянистые пятна зафиксировали непосредственно в акватории Черного моря в пределах Одесского района.

Причиной послужило повреждение резервуаров с подсолнечным маслом во время массированных атак по портовой инфраструктуре.

– В результате поражения часть растительного масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана с последующим выходом в море, – сообщил Кипер.

Сразу после обнаружения загрязнения в ликвидации последствий привлекли все профильные службы.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа и Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава осуществляют постоянный мониторинг состояния воды и фиксируют нанесенный окружающей среде ущерб.

Побережье огородили, дополнительно задействовали насосы и помпы.

Для недопущения распространения загрязнения портовый канал был перекрыт двумя слоями боновых заграждений, к работам привлекли специализированный флот и суда по сбору веществ с поверхности воды.

Олег Кипер особо подчеркнул, что речь идет именно о растительном масле.

– Это органическое вещество, которое подлежит природному биологическому распаду. В то же время все службы принимают максимально возможные меры для локализации загрязнения, – отметил он.

Также сообщается, что Одесский зоопарк принял на реабилитацию птиц, пострадавших в результате попадания масла в воду.

Окончательную оценку последствий обещают дать после полной локализации загрязнения.

По состоянию на данный момент акватория порта Пивденный временно закрыта для судоходства до полного устранения последствий утечки.

Напомним, утром 24 марта в районе пляжей Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы.

