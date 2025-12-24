В акваторії порту Південний зафіксували забруднення внаслідок обстрілів останніх днів.

Під час масованих атак по портовій інфраструктурі стався витік рослинної олії у припортові води.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Забруднення Чорного моря

Як зазначили в АМПУ, у перші дві доби після ударів порт перебував під постійною загрозою повторних обстрілів.

Через це роботи з реагування проводилися обмежено, лише в проміжках між повітряними тривогами та з дотриманням вимог безпеки для працівників.

– У цей період фахівці здійснювали поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями. Після стабілізації безпекової ситуації бонові загородження були встановлені у повному обсязі, – йдеться у повідомленні.

Масштаб екологічної катастрофи

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив масштаби та наслідки забруднення.

За його словами, олійні плями зафіксували безпосередньо в акваторії Чорного моря в межах Одеського району.

Причиною стало пошкодження резервуарів із соняшниковою олією під час масованих атак по портовій інфраструктурі.

– Внаслідок ураження частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море, – повідомив Кіпер.

Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків залучили всі профільні служби.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу та Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ здійснюють постійний моніторинг стану води та фіксують завдані довкіллю збитки.

Узбережжя огородили, додатково задіяли насоси й помпи.

Для недопущення поширення забруднення портовий канал перекрили двома шарами бонових загороджень, до робіт залучили спеціалізований флот і судна зі збору речовин з поверхні води.

Олег Кіпер окремо підкреслив, що йдеться саме про рослинну олію.

– Це органічна речовина, яка підлягає природному біологічному розпаду. Водночас усі служби вживають максимально можливих заходів для локалізації забруднення, – зазначив він.

Також повідомляється, що Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, які постраждали внаслідок потрапляння олії у воду.

Остаточну оцінку наслідків обіцяють надати після повної локалізації забруднення.

Станом на зараз акваторію порту Південний тимчасово закрито для судноплавства до повного усунення наслідків витоку.

Нагадаємо, зранку 24 березня у районі пляжів Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

