Акваторію порту Південний перекрили через витік рослинної олії
- Після масованих атак по портовій інфраструктурі в акваторії Південного зафіксували маслянисті плями.
- Роботи з локалізації забруднення тривали з перервами через постійні обстріли та загрозу безпеці.
- Портовий канал тимчасово перекрили, до ліквідації наслідків залучили всі профільні служби.
В акваторії порту Південний зафіксували забруднення внаслідок обстрілів останніх днів.
Під час масованих атак по портовій інфраструктурі стався витік рослинної олії у припортові води.
Про це повідомили в Адміністрації морських портів, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та голова Одеської МВА Сергій Лисак.
Забруднення Чорного моря
Як зазначили в АМПУ, у перші дві доби після ударів порт перебував під постійною загрозою повторних обстрілів.
Через це роботи з реагування проводилися обмежено, лише в проміжках між повітряними тривогами та з дотриманням вимог безпеки для працівників.
– У цей період фахівці здійснювали поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями. Після стабілізації безпекової ситуації бонові загородження були встановлені у повному обсязі, – йдеться у повідомленні.
Масштаб екологічної катастрофи
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив масштаби та наслідки забруднення.
За його словами, олійні плями зафіксували безпосередньо в акваторії Чорного моря в межах Одеського району.
Причиною стало пошкодження резервуарів із соняшниковою олією під час масованих атак по портовій інфраструктурі.
– Внаслідок ураження частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море, – повідомив Кіпер.
Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків залучили всі профільні служби.
Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу та Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ здійснюють постійний моніторинг стану води та фіксують завдані довкіллю збитки.
Узбережжя огородили, додатково задіяли насоси й помпи.
Для недопущення поширення забруднення портовий канал перекрили двома шарами бонових загороджень, до робіт залучили спеціалізований флот і судна зі збору речовин з поверхні води.
Олег Кіпер окремо підкреслив, що йдеться саме про рослинну олію.
– Це органічна речовина, яка підлягає природному біологічному розпаду. Водночас усі служби вживають максимально можливих заходів для локалізації забруднення, – зазначив він.
Також повідомляється, що Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, які постраждали внаслідок потрапляння олії у воду.
Остаточну оцінку наслідків обіцяють надати після повної локалізації забруднення.
Станом на зараз акваторію порту Південний тимчасово закрито для судноплавства до повного усунення наслідків витоку.
Нагадаємо, зранку 24 березня у районі пляжів Дельфін та Ланжерон в Одесі виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.