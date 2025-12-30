У Києві в новорічну ніч продовжуватиме діяти комендантська година – з 00:00 до 05:00. Відповідно кияни мають зважати на графік роботи метрополітену та наземного громадського транспорту, щоб заздалегідь повернутися додому.

Як працюватиме метро на Новий рік

На запит сайту Телеграф Київський метрополітен повідомив, що його роботу, зокрема й у святкові періоди, визначає Департамент транспортної інфраструктури КМДА, який є органом управління комунального підприємства Київський метрополітен.

Станом на зараз метрополітен у столиці працює у звичайному режимі відповідно до затверджених графіків підприємства з урахуванням вимог воєнного стану, запровадженого указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022. Жодної офіційної інформації про зміну графіка руху поїздів у ніч з 24 на 25 грудня 2025 року, а також у новорічну ніч – з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року – наразі не надходило.

Таким чином, у святкову ніч Київський метрополітен працюватиме у штатному режимі, якщо додаткові рішення з цього питання не будуть ухвалені окремо.

У Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що жодних рішень щодо зміни руху громадського транспорту наразі не ухвалювали.

Пасажирські перевезення в столиці здійснюються у звичному для умов воєнного стану режимі. Розклад руху формується з урахуванням дії комендантської години та чинних обмежень безпеки.

