Зима усиливает хватку: синоптики предупреждают о морозах и погодных контрастах

В то же время 10-12 января на юго-востоке возможны локальные осадки с мокрым снегом, дождем и слабой гололедицей, но их интенсивность, как ожидается, будет значительно меньше, чем ранее, на фоне общей тенденции к прекращению осадков.

Об этом Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на неделю

По словам Натальи Птухи, погода в Украине 10-12 января ожидается довольно разнообразной. Холодный воздух будет поступать из северных широт в западные и северные области.

В то же время над юго-востоком погода будет находиться под влиянием более теплого воздуха с Черного моря и, соответственно, там также могут быть осадки.

– Там может быть даже образование локального циклона. И осадки, преимущественно, в виде мокрого снега, местами с дождем, может быть отдельное налипание, гололед. Но, надеемся, не такой интенсивности, как это было в Киевской области, – отметила синоптик.

Она призвала внимательно следить за предупреждениями от областных центров по гидрометеорологии по юго-востоку Украины.

В остальных регионах, как ожидается, морозы спадут и осадки уменьшатся.

– Если говорить именно о температурных показателях, которые нас ожидают в ближайшие дни, то ближайшая ночь на субботу в западных и Винницкой областях будет с -13…-18° С, днем – -9…-14°С .

В северных, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ночью и днем -7…-12°С, а на остальной территории ночью -3…-8°С, а днем юго-восток будет уже +2…+3°С, то есть будут происходить колебания температур, – рассказала синоптик.

Она предупредила, что в субботу, 10 января, могут быть остаточные процессы циклона в виде небольшого снега, но с 12 числа ожидается преимущественно погода без осадков.

13-14 января – также преимущественно без осадков, но температурные показатели – с морозами.

Она отметила, что синоптики пока не могут точно спрогнозировать, какой будет погода в конце следующей недели и в выходные 17-18 января, однако ожидается, что в эти дни возможно ослабление морозов на 3-8 градусов.

В то же время по данным Укргидрометцентра консультативный прогноз на 15-19 января указывает, что погода по Украине будет преимущественно без осадков.

Температура 15-16 января ночью упадет до -14…-20°С, днем -7…-13°С мороза; в западных и южных областях ночью -5…-12°С, днем -1…-7°С.

В Киевской области 12-13 января местами небольшой снег, днем 13 января без осадков. Температура ночью достигнет -13…-18°С мороза, 13 января – -10…-15°С.

Напомним, правительство хочет разрешить удаленную работу и дистанционное обучение из-за непогоды в Украине.