Зима посилює хватку: синоптики попереджають про морози та погодні контрасти

Небезпечні явища, такі як ожеледь, ожеледиця на дорогах і пориви вітру, після вихідних поступово стануть слабшими, оскільки циклон, який їх спричинив, відходить на північ і більше не буде посилюватися.

Водночас 10-12 січня на південному сході можливі локальні опади з мокрим снігом, дощем і слабкою ожеледдю.

Про це Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Зараз дивляться

Прогноз погоди в Україні на тиждень

За словами Наталії Птухи, погода в Україні 10-12 січня очікується доволі різноманітною. Холодне повітря надходитиме з північних широт до західних та північних областей.

Водночас над південним сходом погода буде знаходитись під впливом теплішого повітря з Чорного моря і, відповідно, там також можуть бути опади.

– Там може бути навіть утворення локального циклону. І опади, переважно, у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем, може бути окреме налипання, ожеледь. Але, сподіваємося, не такої інтенсивності, як це було на Київщині, – зауважила синоптикиня.

Вона закликала уважно слідкувати за попередженнями від обласних центрів з гідрометеорології по південному сходу України.

В решті регіонів, як очікується, морози спадуть і опади зменшаться.

– Якщо говорити саме про температурні показники, які нас очікують найближчими днями, то найближча ніч на суботу у західних та Вінницьких областях буде з -13…-18° С, вдень – -9…-14°С .

У північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та в день -7…-12°С, а на решті території вночі -3…-8° С, а вдень південний схід матиме уже +2…+3°С, тобто відбуватиметься коливання температур, – розповіла синоптикиня.

Вона попредила, що в суботу, 10 січня, можуть бути залишкові процеси циклона у вигляді невеликого снігу, але з 12 числа очікується переважно погода без опадів.

13-14 січня – також переважно без опадів, але температурні показники – з морозами.

Вона зауважила, що синоптики поки що не можуть точно спрогнозувати, якою буде погода наприкінці наступного тижня та у вихідні 17-18 січня, однак очікується, що в ці дні можливе послаблення морозів на 3-8 градусів.

Водночас за даними Укргідрометцентру консультативний прогноз на 15-19 січня вказує, що погода по Україні буде переважно без опадів.

Температура 15-16 січня вночі впаде до -14…-20°С, вдень -7…-13°С морозу; у західних та південних областях вночі -5…-12°С, вдень -1…-7°С.

У Київській області 12-13 січня місцями невеликий сніг, вдень 13 січня без опадів. Температура вночі сягатиме -13…-18°С морозу, 13 січня – -10…-15°С.

Нагадаємо, уряд хоче дозволити віддалену роботу та дистанційне навчання через негоду в Україні.