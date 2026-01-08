У різних регіонах значно погіршилися погодні умови. Кабінет міністрів готує рішення, щоб на час таких умов некритичні установи могли залишати працівників удома.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Робота працівників некритичних установ за погіршення погоди

– Також у різних наших регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент додав, що домовився з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко про підготовку урядового рішення, яке дозволить у дні погіршення погоди для некритичних установ, звичайних офісів, залишати людей працювати дистанційно або взагалі залишати вдома.

Зараз дивляться

Крім того, у взаємодії з місцевими органами влади будуть визначені параметри роботи шкіл під час таких погодних умов на цьому та наступному тижні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про можливий новий масований ракетний удар з боку Росії цієї ночі або протягом наступної доби.

За його словами, ворог намагатиметься використати погодні умови, які ускладнять можливості для збивання повітряних цілей.

Президент закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги сьогодні та завтра і постійно спускатися в укриття.