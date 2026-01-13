В Украине до конца этой недели погода будет морозной, ночью на севере страны ожидается до -22°C. В Киеве также будут морозы, особенно в ночные часы – от -15°C до -20°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 января

В среду, 14 января, в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Только на крайнем западе, в Крыму и Приазовье днем ожидается небольшой снег. На западе и севере Украины ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

Скорость ветра будет колебаться в пределах 3-8 м/с.

Температура ночью составит от -12°C до -17°C, а в северных областях до -20°C, днем -8-13°C. На Закарпатье, юге и юго-востоке Украины ночью прогнозируется от -6°C до -11°C, а днем -2-7°C.

На Крымском полуострове ночью ожидается -1-6°C, а днем около 0°C.

Прогноз погоды в Украине на 15 января

В четверг, 15 января, в Украине погода будет облачной с прояснениями. Снег прогнозируется на западе страны, а на Закарпатье мокрый снег, местами гололед. В большинстве северных областей, а также в Черкасской, Кировоградской области, днем и на Закарпатье и Прикарпатье осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица.

Скорость ветра будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

Температура в северных и Харьковской областях ночью будет колебаться от -15°C до -20°C. Днем от -8°C до -13°C; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью температура не такая низкая – от -3°C до -8°C, а днем от -3°C до +2°C.

На остальной территории страны ночью -9-14°C, а днем от -2°C до -7°C.

Погода на 16 января

В Украине преимущественно будет облачно с прояснениями. На востоке и юго-востоке Украины ожидается снег различной интенсивности; на остальной территории страны без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью будет колебаться в пределах -13-18°C, на севере страны до -22°C, днем от -8°C до -13°C.

На Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью прогнозируется -5-10°C, а днем от -1°C до -6°C.

Погода на 17-18 января

В Украине в эти дни преимущественно без осадков, только на юго-востоке страны 17 января местами ожидается небольшой снег.

Температура в северных (17 января и в большинстве западных, 18 января и в центральных и Харьковской областях) ночью прогнозируется от -15°C до -20°C, днем -9-15°C; на юге страны ночью -4-11°C, а днем -1-8°C.

На остальной территории Украины ночью ожидается от -8°C до -15°C, а днем от -3°C до -10°C. 17 января в Закарпатье ночью от 0°C до -5°C, а днем потепление – от 0°C до +5°C.

Когда будет потепление в Киеве: прогноз погоды до конца недели

Синоптики пока не прогнозируют оттепели в столице. Отвечая на вопрос, потеплеет ли в Киеве в ближайшее время, в Укргидрометцентре отмечают: до конца недели погода останется морозной.

14 и 15 января в Киеве существенных осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит -15…-17°C, днем — -10…-12°C.

В пятницу, 16 января, погода в столице не изменится: без осадков, гололедица на отдельных участках дорог. Ночью -17…-19°C, днем -10…-12°C.

17 и 18 января в Киеве также будет сухо и морозно. В ночь на 17 января температура опустится до -15…-17°C, а в ночь на 18 января — до -18…-20°C. В дневные часы столбики термометров будут показывать -11…-13°C. Таким образом, когда потеплеет в Киеве, синоптики пока не уточняют — в ближайшие дни существенного повышения температуры не ожидается.