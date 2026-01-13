В Україні до кінця цього тижня погода буде морозною, вночі на півночі країни очікується аж до -22°C. У Києві так само будуть морози, особливо у нічні години – від -15°C до -20°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 січня

У середу, 14 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише на крайньому заході, в Криму та Приазов’ї вдень очікується невеликий сніг. На заході та півночі України вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Швидкість вітру коливатиметься с межах 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме від -12°C до -17°C, а у північних областях до -20°C, вдень -8-13°C. На Закарпатті, півдні та південному сході України вночі прогнозується від -6°C до -11°C, а вдень -2-7°C.

На Кримському півострові вночі очікується -1-6°C, а вдень близько 0°C.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня

У четвер, 15 січня, в Україні погода буде хмарною з проясненнями. Сніг прогнозується на заході країни, а на Закарпатті мокрий сніг, подекуди ожеледь. У більшості північних областей, а також у Черкаській, Кіровоградській області, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця.

Швидкість вітру коливатиметься в межах 5-10 м/с.

Температура у північних та Харківській областях вночі коливатиметься від -15°C до -20°C. Вдень від -8°C до -13°C; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі температура не така низька – від -3°C до -8°C, а вдень від -3°C до +2°C.

На решті території країни вночі -9-14°C, а вдень від -2°C до -7°C.

Погода на 16 січня

В Україні переважно буде хмарно з проясненнями. На сході та південному сході України очікується сніг різної інтенсивності; на решті території країни без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі коливатиметься в межах -13-18°C, на півночі країни до -22°C, вдень від -8°C до -13°C.

На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі прогнозується -5-10°C, а вдень від -1°C до -6°C.

Погода на 17-18 січня

В Україні у ці дні переважно без опадів, лише на південному сході країни 17 січня місцями очікується невеликий сніг.

Температура у північних (17 січня і в більшості західних, 18 січня і в центральних та Харківській областях) вночі прогнозується від -15°C до -20°C, вдень -9-15°C; на півдні країни вночі -4-11°C, а вдень -1-8°C.

На решті території України вночі очікується від -8°C до -15°C, а вдень від -3°C до -10°C. 17 січня на Закарпатті вночі від 0°C до -5°C, а вдень потепління – від 0°C до +5°C.

Коли буде потепління в Києві: прогноз погоди до кінця тижня

Синоптики поки не прогнозують відлиги у столиці. Відповідаючи на запитання, чи потеплішає в Києві найближчим часом, в Укргідрометцентрі зазначають: до кінця тижня погода залишатиметься морозною.

14 та 15 січня у Києві істотних опадів не очікується, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -15…-17°C, удень — -10…-12°C.

У п’ятницю, 16 січня, погода у столиці не зміниться: без опадів, ожеледиця на окремих ділянках доріг. Уночі -17…-19°C, удень -10…-12°C.

17 та 18 січня в Києві також буде сухо та морозно. У ніч на 17 січня температура опуститься до -15…-17°C, а в ніч на 18 січня — до -18…-20°C. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть -11…-13°C. Отже, коли потеплішає в Києві, синоптики поки не уточнюють — найближчими днями суттєвого підвищення температури не очікується.