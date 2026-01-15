Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, которым упрощается электронный документооборот при трудоустройстве.

Об этом говорится в карточке законопроекта №14141, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Электронные трудовые договоры в Украине

Согласно документу, создаются правовые условия для заключения трудовых договоров в онлайн-форме с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) без необходимости физического представления документов, удостоверяющих личность.

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 24 Кодекса законов о труде Украины.

Ими предусмотрено, что идентификация (удостоверение) личности работника осуществляется путем подписания трудового договора квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью при заключении трудового договора в онлайн-формате.

В то же время стороны могут договориться о создании, пересылке, хранении данных такого лица и документов по вопросам трудовых отношений между работодателем и работником по их согласию.

В таком случае необходимо соблюдать требования законов Украины Об электронных документах и электронном документообороте, а также Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах.

В Верховной Раде считают, что введение электронного трудоустройства будет иметь особенно положительный эффект в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места жительства.

В частности, если нет требования о физическом присутствии для подачи документов, то это обеспечит реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан и будет способствовать восстановлению экономической активности на освобожденных территориях Украины.

Отмечается, что такие изменения соответствуют европейским тенденциям, поскольку полностью согласуются с Регламентом (ЕС) №910/2014 Европейского Парламента и Совета от 23 июля 2014 года об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций на внутреннем рынке (eIDAS).

В Верховной Раде добавили, что этот Регламент устанавливает единые правовые рамки для трансграничного признания средств электронной идентификации и использования электронных подписей в государствах-членах Европейского Союза.