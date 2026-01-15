Рада поддержала введение электронных трудовых договоров: что изменится
- Верховная Рада приняла за основу законопроект №14141, который позволяет заключать трудовые договоры дистанционно с помощью электронной подписи без физической подачи документов.
- Эта инициатива направлена на упрощение трудоустройства в условиях военного положения и приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами.
Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, которым упрощается электронный документооборот при трудоустройстве.
Об этом говорится в карточке законопроекта №14141, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.
Электронные трудовые договоры в Украине
Согласно документу, создаются правовые условия для заключения трудовых договоров в онлайн-форме с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) без необходимости физического представления документов, удостоверяющих личность.
В законопроекте предлагается внести изменения в статью 24 Кодекса законов о труде Украины.
Ими предусмотрено, что идентификация (удостоверение) личности работника осуществляется путем подписания трудового договора квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью при заключении трудового договора в онлайн-формате.
В то же время стороны могут договориться о создании, пересылке, хранении данных такого лица и документов по вопросам трудовых отношений между работодателем и работником по их согласию.
В таком случае необходимо соблюдать требования законов Украины Об электронных документах и электронном документообороте, а также Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах.
В Верховной Раде считают, что введение электронного трудоустройства будет иметь особенно положительный эффект в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места жительства.
В частности, если нет требования о физическом присутствии для подачи документов, то это обеспечит реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан и будет способствовать восстановлению экономической активности на освобожденных территориях Украины.
Отмечается, что такие изменения соответствуют европейским тенденциям, поскольку полностью согласуются с Регламентом (ЕС) №910/2014 Европейского Парламента и Совета от 23 июля 2014 года об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций на внутреннем рынке (eIDAS).
В Верховной Раде добавили, что этот Регламент устанавливает единые правовые рамки для трансграничного признания средств электронной идентификации и использования электронных подписей в государствах-членах Европейского Союза.