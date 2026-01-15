Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до Кодексу законів про працю України, яким спрощується електронний документообіг під час працевлаштування.

Про це йдеться у картці законопроєкту №14141, оприлюдненому на офіційному сайті Верховної Ради.

Електронні трудові договори в Україні

Згідно з документом, створюються правові умови для укладення трудових договорів в онлайн-формі з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) без необхідності фізичного подання документів, що посвідчують особу.

У законопроєкті пропонують внести зміни до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Ними передбачено, що ідентифікація (посвідчення) особи працівника здійснюється шляхом підписання трудового договору кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом під час укладення трудового договору в онлайн-форматі.

Водночас сторони можуть домовитися про створення, пересилання, зберігання даних такої особи та документів з питань трудових відносин між роботодавцем та працівником за їхньою згодою.

У такому разі необхідно дотримуватися вимог законів України Про електронні документи та електронний документообіг, а також Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги.

У Верховній Раді вважають, що запровадження електронного працевлаштування матиме особливо позитивний ефект в умовах воєнного стану, коли значна частина економічно активного населення перебуває за межами постійного місця проживання.

Зокрема, якщо немає вимоги щодо фізичної присутності для подання документів, то це забезпечить реалізацію конституційного права на працю для всіх категорій громадян та сприятиме відновленню економічної активності на звільнених територіях України.

Зазначається, що такі зміни відповідають європейським тенденціям, оскільки повністю узгоджуються з Регламентом (ЄС) №910/2014 Європейського парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (eIDAS).

У Верховній Раді додали, що цей Регламент встановлює єдині правові рамки для транскордонного визнання засобів електронної ідентифікації та використання електронних підписів у державах-членах Європейського Союзу.