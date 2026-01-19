Из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине введены стабилизационные графики отключения электроэнергии.

Света физически не хватает для всех одновременно, а резкие пиковые нагрузки могут приводить к аварийным отключениям даже тогда, когда электроэнергию только что подали.

Именно поэтому стоит экономно пользоваться техникой в часы, когда есть свет, и не включать все сразу.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник, читайте в нашем материале.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник в час

В Госэнергонадзоре напомнили, как правильно пользоваться бытовой техникой и сколько электроэнергии она потребляет.

Двухкамерный холодильник в среднем за час потребляет 0,30-0,90 кВт·ч, а однокамерный 0,10-0,40 кВт·ч.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник в сутки

Сколько электроэнергии расходует холодильник, зависит от условий его работы. После длительных отключений электроэнергии холодильник потребляет значительно больше электричества, чем в обычном режиме.

Когда свет появляется, компрессор сразу включается на полную мощность. В это время он начинает активно прокачивать фреон по системе, чтобы быстро охладить камеры. В этот момент холодильник не просто поддерживает температуру, а пытается снизить ее снова, ведь за время отключения продукты и воздух внутри успели нагреться.

Именно в первые минуты после включения электроэнергии холодильник создает максимальную нагрузку на сеть, потому что работает без пауз и на повышенной мощности.

Если одновременно после подачи света массово включается несколько холодильников и другой техники, это может привести к перегрузке электросетей и повторным аварийным отключениям.

Эти 0,30-0,90 кВт и 0,10-0,40 кВт — это мгновенное потребление электроэнергии именно во время работы компрессора, а не за час или за сутки. То есть холодильник потребляет такую мощность только тогда, когда компрессор включен.

Соответственно, если электроэнергия подается по графикам, ситуация меняется. Таким образом, при постоянном питании компрессор работает циклически, поддерживая температуру, а при частых отключениях холодильник успевает нагреться.

Более того, после появления света компрессор вынужден работать дольше и чаще, иногда почти непрерывно, чтобы снова охладить камеры.

Поэтому если нет света семь часов, а затем его включают только на три часа, то с большой вероятностью большую часть этих трех часов компрессор будет работать на пределе своей мощности.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник за 1 день — расчет:

средняя мощность компрессора двухкамерного холодильника — 0,6 кВт;

свет есть семь часов в сутки;

компрессор работает где-то 80-90% этого времени (из-за сильного нагрева за период без света);

7 ч × 0,6 кВт × 0,85 = 3,6 кВт·ч в сутки.

Значительно уменьшить нагрузку помогает правильный выбор техники. Холодильники с классом энергоэффективности A++ или A+ потребляют заметно меньше электроэнергии, чем старые модели класса B или ниже. Это важно не только для дома, но и для общего состояния энергосистемы.

Не менее важно, как именно используется холодильник. Его не стоит ставить возле плиты, батарей или под прямой солнечный свет, а также класть внутрь горячую пищу. Оптимальная температура в комнате — 18-20°C. Если в помещении около 30°C, холодильник начинает работать на максимум и может нагружать сеть в два раза сильнее.

Экономное потребление электроэнергии сейчас — это вопрос стабильности. Когда каждый немного уменьшает нагрузку на сеть, возрастает шанс, что свет будет у всех и аварийных отключений станет меньше.

