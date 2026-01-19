Через постійні удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні запроваджені стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Світла фізично не вистачає для всіх одночасно, а різкі пікові навантаження можуть призводити до аварійних відключень навіть тоді, коли електроенергію щойно подали.

Саме тому варто ощадливо користуватися технікою у години, коли є світло, і не вмикати все одразу.

Скільки електроенергії споживає холодильник, читайте в нашому матеріалі.

Скільки електроенергії споживає холодильник за годину

У Держенергонагляді нагадали, як правильно користуватися побутовою технікою та скільки електроенергії вона споживає.

Двокамерний холодильник у середньому за годину споживає 0,30-0,90 кВт·год, а однокамерний 0,10-0,40 кВт·год.

Скільки електроенергії споживає холодильник за добу

Скільки електроенергії витрачає холодильник, залежить від умов його роботи. Після тривалих відключень електроенергії холодильник споживає значно більше електрики, ніж у звичайному режимі.

Коли світло з’являється, компресор одразу вмикається на повну. У цей час він починає активно прокачувати фреон по системі, щоб швидко охолодити камери. У цей момент холодильник не просто підтримує температуру, а намагається знизити її знову, адже за час відключення продукти і повітря всередині встигли нагрітися.

Саме в перші хвилини після увімкнення електроенергії холодильник створює максимальне навантаження на мережу, бо працює без пауз і на підвищеній потужності.

Якщо одночасно після подачі світла масово вмикається кілька холодильників та іншої техніки, це може призвести до перевантаження електромереж і повторних аварійних відключень.

Ці 0,30-0,90 кВт і 0,10-0,40 кВт – це миттєве споживання електроенергії саме під час роботи компресора, а не за годину чи за добу. Тобто холодильник споживає таку потужність тільки тоді, коли компресор увімкнений.

Відповідно, якщо електроенергія подається за графіками, ситуація змінюється. Отже, при постійному живленні компресор працює циклічно, підтримуючи температуру, а при частих відключеннях холодильник встигає нагрітися.

Ба більше, після появи світла компресор змушений працювати довше і частіше, іноді майже безперервно, щоб знову охолодити камери.

Тому якщо немає світла сім годин, а потім його вмикають лише на три години, то з великою ймовірністю більшу частину цих трьох годин компресор працюватиме на межі своєї потужності.

Скільки електроенергії споживає холодильник за 1 день — розрахунок:

середня потужність компресора холодильника двокамерного – 0,6 кВт;

світло є сім годин на добу;

компресор працює близько 80-90% цього часу (через сильне нагрівання за період без світла);

7 год × 0,6 кВт × 0,85 = 3,6 кВт·год на добу.

Значно зменшити навантаження допомагає правильний вибір техніки. Холодильники з класом енергоефективності A++ або A+ споживають помітно менше електроенергії, ніж старі моделі класу B чи нижче. Це важливо не лише для дому, а й для загального стану енергосистеми.

Не менш важливо, як саме використовується холодильник. Його не варто ставити біля плити, батарей чи під пряме сонячне світло, а також класти всередину гарячу їжу. Оптимальна температура в кімнаті – 18-20°C. Якщо в приміщенні близько 30°C, холодильник починає працювати на максимум і може навантажувати мережу вдвічі сильніше.

Ощадливе споживання електроенергії зараз – це питання стабільності. Коли кожен трохи зменшує навантаження на мережу, зростає шанс, що світло буде в усіх і аварійних відключень ставатиме менше.

