На выходных 24-25 января на портале Дія будет проходить техническое обновление в системе социальной сферы. Из-за этого часть услуг будет работать с ограничениями.

Об этом сообщает сайт Дія.

Техническое обновление в Дії: что не будет работать

Отмечается, что речь идет о сервисах, связанных с выплатами и помощью.

Так, ожидается, что 24-25 января в Дії не будут работать услуги:

отмена справки ВПЛ;

опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;

приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;

стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;

консультация по усыновлению ребенка;

усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатуры или снятие с учета.

Также, по данным портала Дія, в приложении временно на паузе будут:

базовая социальная помощь;

комплексная помощь для ВПЛ;

изменение адреса фактического проживания ВПЛ;

отмена справки ВПЛ;

справка ВПЛ.

В приложении обещают, что когда завершатся технические работы, об этом станет известно благодаря обновлениям в Дії.

