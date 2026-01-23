Анастасия Гевко, редактор ленты
Социальные услуги в Дії приостановят на два дня: что не будет работать 24-25 января
Главное
- 24–25 января в системе соцсферы будет проходить техническое обновление, из-за чего часть услуг в Дії и на портале будет временно недоступна.
- Ограничения касаются выплат, помощи и сервисов для ВПЛ, в частности справок, изменения адреса и базовой социальной помощи.
На выходных 24-25 января на портале Дія будет проходить техническое обновление в системе социальной сферы. Из-за этого часть услуг будет работать с ограничениями.
Об этом сообщает сайт Дія.
Техническое обновление в Дії: что не будет работать
Отмечается, что речь идет о сервисах, связанных с выплатами и помощью.
Так, ожидается, что 24-25 января в Дії не будут работать услуги:
- отмена справки ВПЛ;
- опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;
- приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;
- стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;
- консультация по усыновлению ребенка;
- усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатуры или снятие с учета.
Также, по данным портала Дія, в приложении временно на паузе будут:
- базовая социальная помощь;
- комплексная помощь для ВПЛ;
- изменение адреса фактического проживания ВПЛ;
- отмена справки ВПЛ;
- справка ВПЛ.
В приложении обещают, что когда завершатся технические работы, об этом станет известно благодаря обновлениям в Дії.
Связанные темы:
