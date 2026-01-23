На выходных 24-25 января на портале Дія будет проходить техническое обновление в системе социальной сферы. Из-за этого часть услуг будет работать с ограничениями.

Об этом сообщает сайт Дія.

Техническое обновление в Дії: что не будет работать

Отмечается, что речь идет о сервисах, связанных с выплатами и помощью.

Так, ожидается, что 24-25 января в Дії не будут работать услуги:

  • отмена справки ВПЛ;
  • опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;
  • приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;
  • стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;
  • консультация по усыновлению ребенка;
  • усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатуры или снятие с учета.

Также, по данным портала Дія, в приложении временно на паузе будут:

  • базовая социальная помощь;
  • комплексная помощь для ВПЛ;
  • изменение адреса фактического проживания ВПЛ;
  • отмена справки ВПЛ;
  • справка ВПЛ.

В приложении обещают, что когда завершатся технические работы, об этом станет известно благодаря обновлениям в Дії.

Ранее Факты ICTV писали о том, как оформить базовую социальную помощь и кто может на нее претендовать.

