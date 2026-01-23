Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.
Соціальні послуги в Дії призупинять на два дні: що не працюватиме 24-25 січня
Головне
- 24–25 січня в системі соцсфери триватиме технічне оновлення, через що частина послуг у Дії та на порталі буде тимчасово недоступна.
- Обмеження стосуються виплат, допомоги та сервісів для ВПО, зокрема довідок, зміни адреси та базової соціальної допомоги.
На вихідних 24-25 січня на порталі Дія триватиме технічне оновлення в системі соціальної сфери. Через це частина послуг працюватиме з обмеженнями.
Про це повідомляє сайт Дії.
Технічне оновлення в Дії: що не працюватиме
Зазначається, що мова йде про сервіси, пов’язані з виплатами та допомогою.
Зараз дивляться
Так, очікується, що 24-25 січня в Дії не працюватимуть послуги:
- скасування довідки ВПО;
- опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;
- прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;
- стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків;
- консультація з усиновлення дитини;
- усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку.
Також, за даними порталу Дія, в застосунку тимчасово на паузі будуть:
- базова соціальна допомога;
- комплексна допомога для ВПО;
- зміна адреси фактичного проживання ВПО;
- скасування довідки ВПО;
- довідка ВПО.
В додатку обіцяють, що коли завершаться технічні роботи, про це стане відомо завдяки оновленням в Дії.
Раніше Факти ICTV писали про те, як оформити базову соціальну допомогу та хто може на неї претендувати.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.