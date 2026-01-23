На вихідних 24-25 січня на порталі Дія триватиме технічне оновлення в системі соціальної сфери. Через це частина послуг працюватиме з обмеженнями. 

Про це повідомляє сайт Дії.

Технічне оновлення в Дії: що не працюватиме

Зазначається, що мова йде про сервіси, пов’язані з виплатами та допомогою. 

Так, очікується, що 24-25 січня в Дії не працюватимуть послуги:

  • скасування довідки ВПО;
  • опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;
  • прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;
  • стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків;
  • консультація з усиновлення дитини;
  • усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку.

Також, за даними порталу Дія, в застосунку тимчасово на паузі будуть:

  • базова соціальна допомога;
  • комплексна допомога для ВПО;
  • зміна адреси фактичного проживання ВПО;
  • скасування довідки ВПО;
  • довідка ВПО.

В додатку обіцяють, що коли завершаться технічні роботи, про це стане відомо завдяки оновленням в Дії.

Раніше Факти ICTV писали про те, як оформити базову соціальну допомогу та хто може на неї претендувати.

