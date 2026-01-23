На вихідних 24-25 січня на порталі Дія триватиме технічне оновлення в системі соціальної сфери. Через це частина послуг працюватиме з обмеженнями.

Про це повідомляє сайт Дії.

Технічне оновлення в Дії: що не працюватиме

Зазначається, що мова йде про сервіси, пов’язані з виплатами та допомогою.

Так, очікується, що 24-25 січня в Дії не працюватимуть послуги:

скасування довідки ВПО;

опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;

прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;

стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків;

консультація з усиновлення дитини;

усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку.

Також, за даними порталу Дія, в застосунку тимчасово на паузі будуть:

базова соціальна допомога;

комплексна допомога для ВПО;

зміна адреси фактичного проживання ВПО;

скасування довідки ВПО;

довідка ВПО.

В додатку обіцяють, що коли завершаться технічні роботи, про це стане відомо завдяки оновленням в Дії.

