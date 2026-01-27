12 лютого в Києві відбудеться ключовий захід, присвячений ветеранським політикам українського бізнесу.

Він об’єднає українські компанії всіх галузей у практичній та чесній розмові про найкращі практики, результати роботи та пріоритетні задачі 2026 року в підтримці ветеранів (-ок) та їхніх близьких.

Минає рік від першої зустрічі СЕО компаній, які об’єдналися навколо Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. За цей час понад 100 українських компаній із різних індустрій взяли на себе лідерське зобов’язання підтримувати ветеранів, ветеранок та їхніх близьких системно, відповідально й із повагою.

Зараз дивляться

12 принципів стали ціннісним гайдом для бізнесу у ключових сферах: працевлаштуванні, сервісах підтримки та реабілітації, освіті й перекваліфікації, маркетингу, розвитку корпоративної та національної культури.

Вони допомогли багатьом компаніям не просто запустити окремі ініціативи, а вибудувати довготривалі підходи та рішення. Ініціативу створено Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub та у партнерстві з Forbes Ukraine. Головний державний партнер Принципів – Міністерство у справах ветеранів.

12 лютого – головна річна зустріч спільноти

12 лютого всі зберуться разом, щоб підсумувати перший рік роботи спільноти та реалізувати 12-й принцип – принцип звітності.

Це буде день відкритої та чесної розмови про досвід, виклики й результати. День, коли важливо не лише подивитися на цифри, а й відчути силу спільного руху та людей, які його творять.

Компанії-підписанти вже отримали доступ до платформи звітності та самооцінювання, де зможуть заповнити детальну анкету про прогрес у реалізації всіх 12 принципів.

Реєстрація на захід відкрита не тільки для компаній-підписантів, а і для всіх бізнесів та організацій, що прагнуть посилити свої програми роботи з ветеранами та ветеранками.

Ознайомитись з програмою та зареєструватись можна за посиланням. Партнери заходу: ПриватБанк, Інтерпайп, Robota.ua, Kernel, МХП, OMD Optimum Media Ukraine.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.