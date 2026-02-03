Одной из самых опасных схем современного мошенничества является незаконный перевыпуск SIM-карты без ведома ее владельца, сообщают оперуполномоченные 9-го отдела управления по противодействию киберпреступлениям в городе Киеве Лилия Пронтенко и Наталья Осадчая.

Получив контроль над телефонным номером, злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам, оформить кредиты, взломать электронную почту, социальные сети и другие онлайн-аккаунты.

Специалисты подчеркивают: потеря SIM-карты — это не только временные неудобства, но и серьезная угроза финансовой безопасности и конфиденциальности граждан.

Мошенники активно используют методы социальной инженерии, фишинговые сайты и телефонные звонки. В некоторых случаях злоумышленники намеренно звонят жертве с разных номеров, чтобы впоследствии использовать эти же номера для подтверждения перевыпуска SIM-карты у мобильного оператора.

Как обезопасить себя

Эксперты советуют соблюдать следующие правила безопасности:

Будьте осторожны с звонками от якобы представителей мобильного оператора. Никогда не сообщайте коды подтверждения или личные данные. В случае сомнений самостоятельно позвоните оператору по официальному номеру.

Никогда не сообщайте коды подтверждения или личные данные. В случае сомнений самостоятельно позвоните оператору по официальному номеру. При подозрении на попытку перевыпуска SIM-карты немедленно обратитесь в службу поддержки оператора и заблокируйте возможность удаленного перевыпуска.

и заблокируйте возможность удаленного перевыпуска. Прерывайте “цепочку” мошеннических звонков. Если поступают подозрительные звонки или просьбы перезвонить — сразу свяжитесь с близкими.

Если поступают подозрительные звонки или просьбы перезвонить — сразу свяжитесь с близкими. Запретите удаленный перевыпуск SIM-карты. Многие операторы позволяют активировать перевыпуск только при личном присутствии с паспортом.

Многие операторы позволяют активировать перевыпуск только при личном присутствии с паспортом. Используйте отдельный номер для финансовых операций , который не публикуется в социальных сетях, мессенджерах или объявлениях.

, который не публикуется в социальных сетях, мессенджерах или объявлениях. Рассмотрите контрактное обслуживание или привязку номера к паспорту, что значительно повышает уровень защиты.

Кроме того, стоит узнать у мобильного оператора о дополнительных мерах безопасности, в частности о видеоверификации или паспортной проверке при смене SIM-карты.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Немедленно обратитесь к мобильному оператору и заблокируйте номер.

В случае риска доступа к банковским счетам — срочно свяжитесь с банком и заблокируйте карты и онлайн-банкинг.

Проверьте все учетные записи и измените пароли.

Предупредите друзей и знакомых, чтобы они не стали жертвами мошенников от вашего имени.

Подайте заявление в правоохранительные органы или обратитесь в киберполицию через электронный сервис: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Специалисты напоминают: главная защита от мошенничества — внимательность и соблюдение базовых правил цифровой безопасности.

Более подробную информацию можно найти по ссылке: https://stopfraud.gov.ua/

Фото: Киберполиция

