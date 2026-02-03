Однією з найнебезпечніших схем сучасного шахрайства є незаконний перевипуск SIM-картки без відома її власника, повідомлять оперуповноважені 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам у місті Києві Лілія Пронтенко та Наталія Осадча.

Отримавши контроль над телефонним номером, зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, оформити кредити, зламати електронну пошту, соціальні мережі та інші онлайн-акаунти.

Фахівці наголошують: втрата SIM-картки — це не лише тимчасові незручності, а серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності громадян.

Зараз дивляться

Шахраї активно використовують методи соціальної інженерії, фішингові сайти та телефонні дзвінки. У деяких випадках зловмисники навмисно телефонують жертві з різних номерів, щоб згодом використати ці ж номери для підтвердження перевипуску SIM-картки у мобільного оператора.

Як убезпечити себе

Експерти радять дотримуватися таких правил безпеки:

Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора. Ніколи не повідомляйте коди підтвердження або особисті дані. У разі сумнівів самостійно зателефонуйте оператору за офіційним номером.

Ніколи не повідомляйте коди підтвердження або особисті дані. У разі сумнівів самостійно зателефонуйте оператору за офіційним номером. При підозрі на спробу перевипуску SIM-картки негайно зверніться до служби підтримки оператора та заблокуйте можливість віддаленого перевипуску.

та заблокуйте можливість віддаленого перевипуску. Переривайте “ланцюжок” шахрайських дзвінків. Якщо надходять підозрілі дзвінки або прохання передзвонити — одразу зв’яжіться з близькими.

Якщо надходять підозрілі дзвінки або прохання передзвонити — одразу зв’яжіться з близькими. Забороніть віддалений перевипуск SIM-картки. Багато операторів дозволяють активувати перевипуск лише за особистої присутності з паспортом.

Багато операторів дозволяють активувати перевипуск лише за особистої присутності з паспортом. Використовуйте окремий номер для фінансових операцій , який не публікується у соцмережах, месенджерах чи оголошеннях.

, який не публікується у соцмережах, месенджерах чи оголошеннях. Розгляньте контрактне обслуговування або прив’язку номера до паспорта, що значно підвищує рівень захисту.

Крім того, варто дізнатися у мобільного оператора про додаткові заходи безпеки, зокрема відеоверифікацію або паспортну перевірку під час зміни SIM-картки.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв

Негайно зверніться до мобільного оператора та заблокуйте номер.

У разі ризику доступу до банківських рахунків — терміново зв’яжіться з банком і заблокуйте картки та онлайн-банкінг.

Перевірте всі облікові записи та змініть паролі.

Попередьте друзів і знайомих, щоб вони не стали жертвами шахраїв від вашого імені.

Подайте заяву до правоохоронних органів або зверніться до кіберполіції через електронний сервіс: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Фахівці нагадують: головний захист від шахрайства — уважність і дотримання базових правил цифрової безпеки.

Більше додаткової інформації знайдете за посиланням: https://stopfraud.gov.ua/

Фото: Кіберполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.