Все работодатели и частные предприниматели должны платить за себя и своих наемных работников Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Что такое ЕСВ, для чего он нужен и какова его ставка — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое ЕСВ

Это страховой платеж, который платят работодатели за своих работников, а также физические лица (предприниматели), осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Плательщиками единого взноса являются:

работодатели;

физические лица-предприниматели, избравшие общую или упрощенную систему налогообложения;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую или юридическую практику и т. п) и получают от нее доход;

фермеры, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию;

лица, принимающие добровольное участие в системе общеобязательного государственного соцстрахования;

фермеры, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию;

исполнительные службы.

Этот взнос нужен, чтобы застрахованные лица смогли получить социальную помощь в случае безработицы, заболеваний, для пенсионных выплат и в других случаях.

ЕСВ является регулярным, обязательным и ежемесячным платежом, который лица обязаны платить не позднее 20-го числа следующего месяца.

Как уплачивается ЕСВ

Базой начисления единого взноса для работодателей является сумма каждой заработной платы, которую они платят застрахованным работникам.

В свою очередь ФОПы платят ЕСВ в зависимости от своего дохода.

Основная ставка ЕСВ в 2026 году будет оставаться на уровне 22% и касается таких выплат:

заработной платы;

прибыли ФЛП, самозанятых лиц, членов фермерских хозяйств и т. п;

разнообразных денежных вознаграждений.

В целом минимальная и максимальная сумма единого взноса зависит от размера минимальной зарплаты.

Физические лица-предприниматели обязаны уплачивать ЕСВ.

ФЛП — плательщики единого налога:

Самостоятельно определяют базу начисления ЕСВ, но она не может превышать максимальную величину базы.

Минимальный ежемесячный взнос составляет 1 902,34 грн.

В 2026 году максимальная база начисления ЕСВ — 172 940 грн.

ФЛП (кроме единщиков), самозанятые лица и члены фермерских хозяйств уплачивают 22% от дохода (прибыли), полученного от деятельности. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше 1 902,34 грн в месяц, в котором получен доход.

Когда платить ЕСВ

Отчетность нужно подавать до 20 числа месяца, следующего после отчетного. Например, за февраль 2026 года — до 20 марта.

Стоит отметить, что последним днем уплаты взноса в таком случае должно быть 19-е число соответствующего месяца.

