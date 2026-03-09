Усі роботодавці та приватні підприємці мають сплачувати за себе та своїх найманих працівників Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Що таке ЄСВ, для чого він потрібен та яка його ставка – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке ЄСВ

Це страховий платіж, який сплачують роботодавці за своїх працівників, а також фізичні особи (підприємці), які проводять незалежну професійну діяльність.

Платниками єдиного внеску є:

роботодавці;

фізичні особи-підприємці, які обрали загальну чи спрощену систему оподаткування;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну чи юридичну практику тощо) та отримують від неї дохід;

фермери, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування;

виконавчі служби.

Загалом цей внесок потрібен, щоб застраховані особи змогли отримати соціальну допомогу у разі безробіття, захворювань, для пенсійних виплат та у інших випадках.

ЄСВ є регулярним, обов’язковим та щомісячним платежем, який особи зобов’язані сплачувати не пізніше 20-го числа наступного місяця.

Як сплачується ЄСВ

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума кожної заробітної плати, яку вони платять застрахованим працівникам.

Своєю чергою ФОПи сплачують ЄСВ залежно від свого доходу.

Основна ставка ЄСВ у 2026 році залишатиметься на рівні 22% та стосується таких виплат:

заробітної плати;

прибутку ФОПів, самозайнятих осіб, членів фермерських господарств тощо;

різноманітних грошових винагород.

Загалом мінімальна та максимальна сума єдиного внеску залежить від розміру мінімальної зарплатні.

Фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати ЄСВ.

ФОП – платники єдиного податку:

Самостійно визначають базу нарахування ЄСВ, але вона не може перевищувати максимальну величину бази.

Мінімальний щомісячний внесок становить 1 902,34 грн.

У 2026 році максимальна база нарахування ЄСВ – 172 940 грн.

ФОП (крім єдинників), самозайняті особи та члени фермерських господарств сплачують 22% від доходу (прибутку), отриманого від діяльності. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за 1 902,34 грн на місяць, у якому отримано дохід.

Коли сплачувати ЄСВ

Звітність потрібно подавати до 20 числа місяця, що настає після звітного. Наприклад, за лютий 2026 року – до 20 березня.

Варто зазначити, що останнім днем сплати внеску в такому разі має бути 19-те число відповідного місяця.

