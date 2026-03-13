Сьогодні, 13 березня, у ДТП під Києвом загинув природозахисник та голова Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) Володимир Борейко.

Про це повідомила його дружина Ольга Мусафірова.

Володимир Борейко загинув у ДТП

— У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог. Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково, — написала у Facebook Ольга Мусафірова.

Обставини трагедії наразі невідомі.

Що відомо про Володимира Борейка

Він народився у 1958 році у Росії. Навчався в Донецькому державному університеті. Працював спочатку слюсарем у Донецькому трамвайному парку, а потім у президії Українського товариства охорони природи, в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України. З міністерства пішов через бездіяльність його керівництва.

Володимир Борейко очолював громадську організацію Київський еколого-культурний центр, був зоозахисником, одним із провідних активістів природоохоронного руху в Україні.

Він написав понад 200 книг і понад 700 наукових статей, присвячених охороні природи, екологічній етиці та захисту тварин. Володимир Борейко є ініціатором низки природоохоронних законів.

Борейко був ініціатором перепису найстаріших дерев України, активно боровся проти дельфінаріїв та використання капканів, за заборону весняного полювання тощо.

У 2010 році Володимир Борейко був удостоєний почесного звання Заслужений природоохоронець України.

