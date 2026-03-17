Как самостоятельно рассчитать размер выплат по безработице в 2026 году
Все украинцы, которые не имеют работы, могут зарегистрироваться как безработное лицо и получать денежные выплаты.
Размер денежного пособия по безработице разный для каждого. От чего зависит размер выплат по безработице и как самостоятельно его рассчитать — узнавали Факты ICTV.
Размер пособия по безработице
В Государственной службе занятости объяснили, как рассчитывается размер пособия по безработице. В зависимости от страхового стажа, оснований для увольнения и размера заработной платы или дохода до увольнения, размер выплаты определяется индивидуально.
Если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет менее семи месяцев или увольнение произошло по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и специальными законами (в частности, Кодексом законов о труде, законами О государственной службе, О Национальной полиции, О прокуратуре, О местном самоуправлении), выплата назначается в минимальном размере, установленном Фондом.
Согласно части 5 статьи 23 Закона, пособие не может превышать полтора минимальных размера заработной платы, установленного Законом О Государственном бюджете Украины. Во время военного положения максимальная сумма ограничивается уровнем минимальной заработной платы на 1 января календарного года.
Максимальный размер выплат в связи с безработицей во время действия военного положения не может превышать 8 647 грн.
Как самостоятельно рассчитать размер пособия по безработице
Прежде всего необходимо рассчитать свой средний доход за последние шесть месяцев до регистрации в Государственной службе занятости и исходя из имеющегося страхового стажа. Затем его нужно умножить на процент, определяющий размер пособия.
Для застрахованных лиц, имеющих страховой стаж за последние 12 месяцев не менее семи месяцев, пособие рассчитывается в процентах от средней заработной платы в соответствии с постановлением КМУ от 26.09.2001 № 1266 и частями 1 статей 22 и 23 Закона Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы. Процент зависит от общего страхового стажа:
- до 3 лет — 50 %;
- 3–6 лет — 55 %;
- 6–12 лет — 60 %;
- 12–18 лет — 65 %;
- 18–24 лет — 70 %;
- 24–30 лет — 75 %;
- свыше 30 лет — 80 %.
Выплата зависит также от продолжительности безработицы: первая половина срока — 100 % установленного размера, далее — 50 %. Для лиц со стажем свыше 15 лет, которые не получали пособие в течение последних 15 лет, проценты увеличиваются на 10 %.
То есть для того, чтобы самостоятельно рассчитать размер денежного пособия по безработице, человеку нужно прежде всего вычислить свой средний доход за последние 6 месяцев до регистрации и умножить на процент, который определяет размер этого пособия.
Также нужно учитывать и количество календарных дней в этом расчетном периоде, поскольку общее количество дней также понадобится для определения размера пособия.
Поэтому для расчета размера выплат по безработице можно воспользоваться следующими формулами:
- Средняя заработная плата за последние 6 месяцев / общее количество календарных дней в расчетном периоде = среднедневная заработная плата.
- Среднедневная заработная плата * процент, определяющий размер пособия (в зависимости от страхового стажа) / 100 = размер ежедневного денежного пособия.
Размер пособия по безработице в 2026 году
В Государственной службе занятости сообщили, что правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы установило обновленный минимальный размер пособия по безработице. С 1 января 2026 года он составил 3 900 гривен вместо прежних 3 600 гривен.
Минимальная выплата будет доступна:
- застрахованным лицам, не имевшим не менее 7 месяцев страхового стажа в течение последнего года;
- работникам, работавшим неполный рабочий день или неделю и для которых невозможно определить среднюю заработную плату;
- внутренне перемещенным лицам и жителям временно оккупированных территорий без документов о страховом стаже.
Отдельно предусмотрены категории граждан, которые будут получать 1 650 грн (ранее 1 500 грн):
- молодежь без страхового стажа, регистрирующаяся для поиска первого рабочего места;
- работники, уволенные по причинам, определенным законодательством (например, нарушение трудовой дисциплины, прогул, утрата доверия).
Максимальное пособие по безработице теперь составляет 8 647 грн вместо прежних 8 000 грн.
Источник: Государственный центр занятости