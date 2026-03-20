Після того, як ви отримали повістку, вас можуть направити на медичний огляд. Військово-лікарська комісія після перевірки стану здоров’я мобілізованого приймає рішення, чи придатний він до військової служби. Якщо ви не погоджуєтеся з рішенням ВЛК, його можна оскаржити в досудовому та судовому порядку.

Як оскаржити рішення ВЛК у 2026 році, куди звертатися та що для цього необхідно – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли і навіщо оскаржують рішення ВЛК

Рішення ВЛК можна оскаржити у таких випадках:

Для встановлення реального ступеня придатності до військової служби військовозобов’язаних, мобілізація яких розпочалася з ініціативи ТЦК.

Проходження ВЛК за направленням РТЦК та СП є важливим етапом для кожного військовозобов’язаного, адже за результатом остаточно вирішується питання, чи буде він направлений на військову службу, чи ні.

За словами адвоката Джамала Стаценка, оскаржувати рішення ВЛК, якщо у вас є реальні проблеми зі здоров’ям, можна і навіть потрібно. Адже хронічні або тимчасові захворювання під час виконання бойового завдання можуть наразити на необґрунтовану небезпеку як військовослужбовця, так і його побратимів, що точно нікому не потрібно.

Як і де оскаржувати рішення ВЛК

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, рішення ВЛК може переглядатися:

Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

Рішення, постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Скарги на дії (бездіяльність) чи постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, Севастопольського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП, ТЦК та СП Автономної Республіки Крим.

Які існують підстави для оскарження ВЛК

Перелік таких підстав не може бути вичерпним. Наприклад:

наявність або відсутність захворювання були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб.

Важливо, що за словами Джамала, вищевказаний алгоритм є дієвим виключно у разі наявності непоміченої хвороби або помилки з боку ВЛК, і аж ніяк не повинен розглядатися як спосіб затягуванню процесу мобілізації з метою ухилення від військового обов’язку.

Як оскаржити ВЛК в позасудовому порядку

Відповідно до Положення №402 (про ВЛК), при медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку.

ВЛК має враховувати їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров’я.

Іншими словами, доки придатність до військової служби не встановлена у визначеному законом порядку, особа не може набути статус військовослужбовця.

Така ж ситуація і з військовими. За наявності достатніх підстав, вони можуть бути визнані непридатними до військової служби з наступним звільненням або тимчасово непридатними з повторним проходженням комісії.

Як оскаржити рішення ВЛК і які для цього потрібні документи: інструкція

За словами юриста Поліни Марченко, якщо ви пройшли комісію ВЛК, і у рішенні такої комісії не відображений реальний стан вашого здоров’я, то краще в першу чергу оскаржувати рішення з досудового порядку.

Оскільки, якщо ви не досягнете позитивного результату, то зможете потім звернутися до суду.

Однак якщо ви одразу підете до суду, то ви вже не зможете використати досудовий порядок оскарження.

Для оскарження рішення ВЛК вам необхідно подати скаргу до вищої ВЛК, тобто, до центральної ВЛК. В такій скарзі вам обов’язково потрібно зазначити, з чим саме із попереднього рішення ВЛК ви не згодні та де лікарі, які вас оглядали, допустилися помилки. При цьому обов’язково потрібно додати до скарги медичні документи та попереднє рішення комісії. Це необхідно для того, щоб ви підтвердили свої слова. В пригоді також стануть лікарські висновки, дослідження, виписки з історії хвороби або будь-які інші лабораторні аналізи, які можуть підтвердити реальний стан вашого здоров’я. За результатом розгляду вашої скарги вас можуть направити на контрольне лікарське обстеження до ЦВЛК. За результатом проходження цієї ВЛК вам нададуть новий висновок про стан вашого здоров’я, який і буде братися до уваги центрами комплектування. Однак якщо ви не погоджуєтеся із цим висновком, то можете оскаржити рішення уже в суді.

Які терміни оскарження рішення ВЛК

Строки оскарження рішення ВЛК регулюються Кодексом адміністративного судочинства України (КАСУ), стаття 122.

Згідно з документом, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів людини встановлюється шестимісячний строк (якщо не встановлено інше). Він обчислюється з дня, коли особа дізналася (повинна була дізнатися) про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Звернутися до адміністративного суду можна у тримісячний строк (якщо не встановлено інше), який обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних повноважень право на пред’явлення визначених законом вимог.

Суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, а також інший суб’єкт під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства.

Зазначимо, що оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії й на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити.

