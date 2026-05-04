Какой штраф за мелкое хулиганство в Украине в 2026 году
Согласно Уголовному кодексу Украины (статья 173) к мелкому хулиганству относится нецензурная брань в общественных местах, приставание к гражданам с оскорбительными высказываниями и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие других людей.
Штраф за мелкое хулиганство: какое наказание предусмотрено в 2026 году
Мелкое хулиганство — это правонарушение, которое включает в себя:
- нарушение общественного порядка;
- совершение незначительных актов агрессии;
- оскорбительное приставание к другим гражданам;
- использование нецензурной лексики в общественных местах, а именно: ругань, нецензурные высказывания;
- совершение действий, оскорбляющих других граждан.
Штраф за мелкое хулиганство 2026 согласно статье УКУ — это от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 грн до 119 грн.
Также к нарушителям могут применяться:
- общественные работы — сроком от сорока до шестидесяти часов;
- исправительные работы — применяются на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка;
- административный арест на срок до пятнадцати суток.
Штраф за нецензурную лексику 2026
Нецензурная брань — это непристойные высказывания, грубая форма неуважения к общественной нравственности, одна из разновидностей словесной грубости.
Независимо от обстоятельств, при которых гражданин выражает свое раздражение в форме нецензурной лексики, этот поступок подлежит ответственности в административном порядке.
Поскольку употребление нецензурной лексики в публичных местах расценивают как мелкое хулиганство, то сумма штрафа такая же, как и за совершение мелкого хулиганства, то есть — от 51 грн до 119 грн.