Який штраф за дрібне хуліганство в Україні у 2026 році
Згідно з Кримінальним кодексом України (стаття 173) до дрібного хуліганства належить нецензурна лайка в громадських місцях, чіпляння до громадян з образливими висловлюваннями та інші дії, що порушують громадський порядок та спокій інших людей.
Який штраф за дрібне хуліганство та яке покарання за нецензурну лексику в громадських місцях в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Штраф за дрібне хуліганство: яке покарання передбачено у 2026 році
Дрібне хуліганство – це правопорушення, яке включає в себе:
- порушення громадського порядку;
- вчинення незначних актів агресії;
- образливе чіпляння до інших громадян;
- використання нецензурної лексики в громадських місцях, а саме: лайки, нецензурні висловлювання;
- вчинення дій, що ображають інших громадян.
Штраф за дрібне хуліганство 2026 згідно із статтею ККУ – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 грн до 119 грн.
Також до порушників можуть застосовуватись:
- громадські роботи — терміном від сорока до шістдесяти годин;
- виправні роботи — застосовуються на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку;
- адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб.
Штраф за нецензурну лексику 2026
Нецензурна лайка — це непристойні висловлювання, груба форма неповаги до громадської моральності, один із різновидів словесної брутальності.
Незалежно від обставин, при яких громадянин висловлює своє роздратування у формі нецензурної лексики, цей вчинок підлягає відповідальності в адміністративному порядку.
Оскільки вживання нецензурної лексики у публічних місцях розцінюють як дрібне хуліганство, то сума штрафу така сама, як і за вчинення дрібного хуліганства, тобто — від 51 грн до 119 грн.