Згідно з Кримінальним кодексом України (стаття 173) до дрібного хуліганства належить нецензурна лайка в громадських місцях, чіпляння до громадян з образливими висловлюваннями та інші дії, що порушують громадський порядок та спокій інших людей.

Штраф за дрібне хуліганство: яке покарання передбачено у 2026 році

Дрібне хуліганство – це правопорушення, яке включає в себе:

порушення громадського порядку;

вчинення незначних актів агресії;

образливе чіпляння до інших громадян;

використання нецензурної лексики в громадських місцях, а саме: лайки, нецензурні висловлювання;

вчинення дій, що ображають інших громадян.

Штраф за дрібне хуліганство 2026 згідно із статтею ККУ – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 грн до 119 грн.

Також до порушників можуть застосовуватись:

громадські роботи — терміном від сорока до шістдесяти годин; виправні роботи — застосовуються на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку; адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб.

Штраф за нецензурну лексику 2026

Нецензурна лайка — це непристойні висловлювання, груба форма неповаги до громадської моральності, один із різновидів словесної брутальності.

Незалежно від обставин, при яких громадянин висловлює своє роздратування у формі нецензурної лексики, цей вчинок підлягає відповідальності в адміністративному порядку.

Оскільки вживання нецензурної лексики у публічних місцях розцінюють як дрібне хуліганство, то сума штрафу така сама, як і за вчинення дрібного хуліганства, тобто — від 51 грн до 119 грн.

