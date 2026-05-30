В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, дію яких було подовжено до 2 серпня 2026 року.

Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки та за станом здоровʼя можуть виконувати військовий обовʼязок.

Чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо в нього є бронь від мобілізації, та що робити, якщо заброньованому прийшла повістка – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Що таке бронювання від мобілізації

Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій з метою забезпечення їхнього функціонування в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь

Згідно з законом України Про мобілізацію, представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від служби в армії.

Втім працівники військкоматів часто зловживають своїми повноваженнями та через необізнаність громадян видають повістки заброньованим людям, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах для несення служби.

Що робити, якщо вам прийшла повістка, але є бронь

У коментарі для Фактів ICTV адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила, що сам факт бронювання від роботи не означає виключення людини з військового обліку або втрати нею статусу військовозобов’язаного.

За її словами, важливо чітко розмежовувати поняття відстрочки (або бронювання) і повного зняття з обліку, адже це різні юридичні механізми.

Бронювання фактично лише тимчасово обмежує можливість мобілізації конкретної особи, але не скасовує її обов’язків перед державою в межах законодавства про військовий облік.

Тому навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки і бути викликаними до територіальних центрів комплектування.

Як зазначає адвокатка, у таких випадках це не завжди означає мобілізацію — часто йдеться про:

уточнення персональних або облікових даних,

перевірку інформації,

оновлення документів.

Окремою підставою також може бути направлення на військово-лікарську комісію, зокрема якщо особа раніше мала статус обмежено придатної.

Крім того, виклик може бути пов’язаний із виконанням інших процедурних вимог, передбачених чинним законодавством. Загальний висновок полягає в тому, що бронювання не звільняє людину від взаємодії з системою військового обліку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.