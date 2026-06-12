Ілон Рів Маск — засновник і керівник компаній Tesla, SpaceX, Neuralink та The Boring Company, входить до ради директорів компанії SolarCity, яка була заснована його двоюрідними братами.

Він є однією з найвпливовіших постатей сучасного бізнесу, новатором та виробником найсучасніших технологій. Його статки постійно змінюються через коливання вартості акцій його компаній та інші фінансові фактори.

Які наразі статки Маска та що відомо про його капітал — читайте докладніше на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Скільки заробляє Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск уперше досяг статусу доларового трильйонера після масштабного виходу компанії SpaceX на фондовий ринок. Раніше підприємець уже встановив фінансовий рекорд, ставши першою людиною у світі, чий капітал перевищив позначку у $800 млрд.

Під час первинного публічного розміщення акцій SpaceX змогла залучити близько $75 млрд інвестицій. Після дебюту на біржі ринкова оцінка аерокосмічної компанії піднялася до $1,77 трлн.

Ціна однієї акції під час IPO становила $135. Загалом інвесторам запропонували понад 555 млн цінних паперів, що дозволило встановити новий рекорд американського фондового ринку за обсягом коштів, залучених під час первинного розміщення.

SpaceX випередила низку світових корпорацій

Після виходу на біржу SpaceX опинилася серед найдорожчих компаній планети. За рівнем ринкової капіталізації вона перевершила низку відомих гігантів, серед яких Meta, Tesla, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway та Eli Lilly.

Значне зростання особистого капіталу Маска пояснюється тим, що він зберіг контроль над компанією навіть після розміщення акцій. Після IPO підприємець залишиться власником 82% голосуючих акцій SpaceX, що забезпечує йому вирішальний вплив на ухвалення ключових рішень.

Нинішня оцінка компанії перевищує капіталізацію багатьох великих публічних корпорацій, хоча за підсумками минулого року SpaceX залишалася збитковою. Крім того, її виручка все ще значно менша порівняно з показниками провідних технологічних компаній світу.

Станом на грудень 2024 року статки Ілона Маска перевищували $400 млрд, що зробило його першою людиною в історії, яка досягла такого фінансового рівня. Про це повідомляє Bloomberg.

Відслідкувати щоденний рейтинг найбагатших людей світу можна за посиланням.

Від чого залежать статки Ілона Маска

Статки Ілона Маска досягли історичного максимуму. Завдяки своїм інноваційним проєктам та успіхам у бізнесі, він утримує позицію найбагатшої людини у світі.

Його статки перевищують капітали інших відомих мільярдерів, таких як Марк Цукерберг та Джефф Безос.

Основну частину доходів Маска становлять акції його компаній. Зокрема, зростання акцій Tesla та SpaceX суттєво впливає на його статки.

Якими були статки Ілона Маска до 2026 року

У 2017 році Ілон Маск зайняв 12-ту позицію в рейтингу 100 найбагатших IT-мільярдерів світу за версією журналу Forbes. Цьому сприяв стрімкий ріст вартості акцій компанії Tesla Inc.

Із січня до листопада 2020 року він заробив $100,3 млрд, піднявшись із 35-го на 2-ге місце в рейтингу Bloomberg. До кінця листопада 2020 року його капітал оцінювався в $127,9 млрд. Наприкінці 2020 року та на початку 2021 року Маск зробив значні інвестиції у криптовалюти, зокрема придбав біткойни та догікоїни на суму $1,5 млрд.

6 січня 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі, обійшовши Джеффа Безоса, який утримував лідерство з 2017 року. На той момент статки Маска сягнули $188,5 млрд, що було на $1,5 млрд більше, ніж у Безоса.

19 лютого 2021 року він знову очолив список найбагатших людей світу, випередивши Безоса вдруге. У той день статки Маска перевищили $200 млрд, тоді як капітал Безоса становив $194 млрд.

29 жовтня 2021 року, за даними Bloomberg Billionaires Index, статки Ілона Маска перевищили $300 млрд, що стало абсолютним світовим рекордом. Однак у 2023 році Маск увійшов у новий фінансовий рік зі статками в $137 млрд після того, як акції Tesla значно впали. Він став першою людиною, яка втратила $200 млрд свого капіталу.

Станом на 22 листопада 2024 року статки Ілона Маска досягли нового історичного максимуму — $347,8 млрд, перевищивши попередній рекорд, встановлений у 2021 році.

Наприкінці 2024 року американський мільярдер став першою людиною, чиї статки перевищили $400 млрд.

Так, статки Ілона Маска продовжують зростати завдяки успіхам його компаній та інвестиційним стратегіям. Завдяки своїм досягненням він залишається однією з найвпливовіших та найбагатших осіб сучасності.

Джерело: Forbes, Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.