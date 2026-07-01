В летний период Одесса становится магнитом для отдыхающих со всей Украины. Теплое море, мягкий песок и свежий воздух создают идеальные условия для отдыха.

Но есть еще одна причина, почему сюда так тянет людей. Это желание встретить рассвет над морем. Кто-то приходит на пляж с термосом кофе, кто-то с фотоаппаратом, а кто-то просто хочет почувствовать спокойное начало дня.

Факты ICTV узнавали, в котором часу рассвет в Одессе.

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От каких факторов зависит, во сколько восход солнца в Одессе

Одесса расположена на юго-западе Украины, на побережье Черного моря. Ее координаты — около 46 градусов северной широты и 30 градусов восточной долготы. И именно они определяют специфические астрономические показатели, в частности время восхода Солнца.

Из-за расположения на западе страны, восход солнца в Одессе наступает немного позже, чем в городах, расположенных на востоке или севере Украины. В пределах страны разница во времени восхода и захода солнца между различными регионами достигает около 40-50 минут.

Это объясняется не только долготой, но и широтой, ведь чем севернее расположена точка, тем длиннее световой день летом и короче зимой.

Сейчас в Украине происходит постепенное сокращение продолжительности светового дня, следовательно рассвет каждый день наступает позже. Этот процесс происходит из-за изменения положения Земли относительно Солнца, а именно из-за медленного приближения осеннего равноденствия.

Во сколько рассвет в Одессе в ближайшие дни

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 1 июля 2026 года солнце в Одессе взошло в 5:08.

Таким образом, восход солнца в Одессе определяется ее координатами, а также временем года и положением Земли на орбите, что приводит к постоянному изменению времени появления солнца над горизонтом.

Для получения точных данных о времени восхода и захода Солнца можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, который разработан Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США NOAA.

Это ведущая американская государственная организация, занимающаяся изучением климата, погоды, океанов и атмосферы. Они предоставляют широкий спектр научных данных и сервисов, среди которых есть инструменты для расчета астрономических событий, в частности времени восхода и захода Солнца.

Калькулятор NOAA работает на основе астрономических алгоритмов, которые учитывают положение Земли относительно Солнца, географические координаты места наблюдения, дату и время в определенном часовом поясе.

Для получения нужной информации пользователь должен ввести широту и долготу выбранной локации, дату, а также часовой пояс, в котором расположен город или село. После ввода этих данных калькулятор выводит точное время восхода и захода Солнца, продолжительность светового дня и другие полезные астрономические параметры.

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