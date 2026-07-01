У літній період Одеса стає магнітом для відпочивальників з усієї України. Тепле море, м’який пісок і свіже повітря створюють ідеальні умови для відпочинку.

Та є ще одна причина, чому сюди так тягне людей. Це бажання зустріти світанок над морем. Хтось приходить на пляж із термосом кави, хтось із фотоапаратом, а хтось просто хоче відчути спокійний початок дня.

Факти ICTV дізнавалися, о котрій світанок в Одесі.

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Від яких факторів залежить, о котрій схід сонця в Одесі

Одеса розташована на південному заході України, на узбережжі Чорного моря. Її координати – близько 46 градусів північної широти і 30 градусів східної довготи. І саме вони визначають специфічні астрономічні показники, зокрема час сходу Сонця.

Через розташування на заході країни, схід сонця в Одесі настає трохи пізніше, ніж у містах, розташованих на сході чи півночі України. В межах країни різниця у часі сходу та заходу сонця між різними регіонами сягає близько 40-50 хвилин.

Це пояснюється не тільки довготою, але і широтою, адже чим північніше розташована точка, тим довший світловий день влітку і коротший взимку.

Наразі в Україні відбувається поступове скорочення тривалості світлового дня, тож світанок кожного дня настає пізніше. Цей процес відбувається через зміну положення Землі відносно Сонця, а саме через повільне наближення осіннього рівнодення.

О котрій годині світанок в Одесі найближчими днями

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 1 липня 2026 року сонце в Одесі зійшло о 5:08.

Таким чином, схід сонця в Одесі визначається її координатами, а також порою року і положенням Землі на орбіті, що призводить до постійної зміни часу появи сонця над горизонтом.

Для отримання точних даних про час сходу та заходу Сонця можна скористатися спеціальним онлайн-калькулятором, який розроблений Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США NOAA.

Це провідна американська державна організація, що займається вивченням клімату, погоди, океанів і атмосфери. Вони надають широкий спектр наукових даних і сервісів, серед яких є інструменти для розрахунку астрономічних подій, зокрема часу сходу і заходу Сонця.

Калькулятор NOAA працює на основі астрономічних алгоритмів, які враховують положення Землі відносно Сонця, географічні координати місця спостереження, дату і час у певному часовому поясі.

Для отримання потрібної інформації користувач повинен ввести широту і довготу обраної локації, дату, а також часовий пояс, у якому розташоване місто чи село. Після введення цих даних калькулятор виводить точний час сходу і заходу Сонця, тривалість світлового дня та інші корисні астрономічні параметри.

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