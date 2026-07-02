Летом увеличивается количество желающих уехать за границу. Больше людей направляются в Польшу, поэтому на популярных пунктах пропуска очереди могут растягиваться на несколько часов.

Впрочем, избежать продолжительного ожидания можно, если правильно выбрать день и время поездки.

Когда происходит пересменка на границе и, как избежать очередей, читайте в нашем материале.

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В какие часы пересменка на границе и как избежать очередей

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Укринформу рассказал, что самый большой поток людей и транспорта приходится на выходные и праздничные дни.

Именно тогда на границе собираются самые большие очереди. В будни же, особенно с понедельника по четверг, ситуация значительно спокойнее, поэтому пересечь границу можно быстрее.

Демченко также советует не откладывать поездку на вечер пятницы или утро субботы, если есть возможность уехать раньше или выбрать другой день. Перед дорогой он рекомендует проверять загруженность пунктов пропуска, ведь ситуация может меняться буквально в течение нескольких часов.

Когда происходит пересменка на границе

Еще один момент, на который обращают внимание опытные путешественники, пересменка на границе. В это время оформление может задерживаться. Государственная пограничная служба не публикует график пересменки на границе, ведь это служебная информация.

Однако по данным водителей и лиц, уезжающих из Украины, пересменка на границе происходит около 08:00 и 20:00. В это время пограничники и таможенники передают смену, оформляют служебную документацию и проводят необходимые технические процедуры. Поэтому оформление автомобилей и пассажиров может временно замедляться.

Пересменка на границе: сколько длится

По словам людей, регулярно пересекающих границу, смена дежурных обычно занимает от 10 до 60 минут. Продолжительность зависит от конкретного пункта пропуска, количества транспорта и оперативной ситуации.

Именно поэтому многие водители советуют приезжать в пункт пропуска примерно за час-два до ожидаемой пересменки или уже после ее завершения. Это не гарантирует отсутствие очереди, однако помогает избежать дополнительного ожидания.

Часто украинцы ищут информацию о том, когда пересменка на польской границе. На самом деле, единого графика для всех пунктов пропуска нет. Ориентировочное время около 08:00 и 20:00, но может отличаться в зависимости от конкретного КПП.

Имейте в виду, что пересменка касается не только автомобилей. В этот период оформление пешеходов тоже временно замедляется.

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