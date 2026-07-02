Влітку збільшується кількість охочих виїхати за кордон. Найбільше людей прямують до Польщі, тому на популярних пунктах пропуску черги можуть розтягуватися на кілька годин.

Втім, уникнути тривалого очікування можна, якщо правильно обрати день і час поїздки.

Коли відбувається перезмінка на кордоні та як уникнути черг, читайте в нашому матеріалі.

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В які години перезмінка на кордоні та як уникнути черг

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Укрінформу розповів, що найбільший потік людей і транспорту припадає на вихідні та святкові дні.

Саме тоді на кордоні збираються найбільші черги. Натомість у будні, особливо з понеділка по четвер, ситуація значно спокійніша, тому перетнути кордон можна швидше.

Демченко також радить не відкладати поїздку на вечір п’ятниці чи ранок суботи, якщо є можливість виїхати раніше або обрати інший день. Перед дорогою він рекомендує перевіряти завантаженість пунктів пропуску, адже ситуація може змінюватися буквально протягом кількох годин.

Коли відбувається перезмінка на кордоні

Ще один момент, на який звертають увагу досвідчені мандрівники, перезмінка на кордоні. У цей час оформлення може затримуватися. Державна прикордонна служба не публікує графік перезмінки на кордоні, адже це службова інформація.

Проте за даними водіїв та осіб, які їдуть з України, перезмінка на кордоні відбувається близько 08:00 та 20:00. У цей час прикордонники та митники передають зміну, оформлюють службову документацію і проводять необхідні технічні процедури. Через це оформлення автомобілів і пасажирів може тимчасово сповільнюватися.

Перезмінка на кордоні: скільки триває

За словами людей, які регулярно перетинають кордон, зміна чергових зазвичай займає від 10 до 60 хвилин. Тривалість залежить від конкретного пункту пропуску, кількості транспорту та оперативної ситуації.

Саме тому багато водіїв радять приїжджати до пункту пропуску приблизно за годину-дві до очікуваної перезмінки або вже після її завершення. Це не гарантує відсутності черги, однак допомагає уникнути додаткового очікування.

Часто українці шукають інформацію про те, коли перезмінка на польському кордоні. Насправді єдиного графіка для всіх пунктів пропуску немає. Орієнтовний час близько 08:00 та 20:00, але він може відрізнятися залежно від конкретного КПП.

Майте на увазі, що перезмінка стосується не лише автомобілів. У цей період оформлення пішоходів також тимчасово сповільнюється.

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