После введения военного положения в Украине активизировались незаконные схемы переправки людей через государственную границу. Организаторы таких схем обещают “безопасный выезд” за вознаграждение, однако подобные действия являются уголовным правонарушением.

Что будет за незаконную переправку лиц через границу, читайте в нашем материале.

Что считается незаконной переправкой лиц через границу

Ответственность за такие действия определяет статья 332 Уголовного кодекса.

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Закон различает несколько форм этого преступления. К ним относятся:

непосредственно незаконная переправка людей через государственную границу;

организация такой переправки;

руководство незаконными действиями;

содействие переправке советами, указаниями, предоставлением транспорта, документов, других средств или устранением препятствий.

Однако уголовная ответственность может наступать не только тогда, когда человеку фактически удалось пересечь границу. Организация или помощь в совершении такого преступления также считаются уголовным правонарушением.

Чем переправка отличается от пересечения границы

В уголовных производствах часто разграничивают два разных понятия. Пересечение государственной границы предполагает, что человек самостоятельно переходит, переезжает или иным способом покидает территорию Украины.

В то же время незаконная переправка лиц через границу представляет собой активные действия другого человека, который помогает организовать или обеспечить такой выезд. Именно организаторы, посредники или лица, создающие условия для незаконного пересечения, несут ответственность по статье 332 УКУ.

Незаконная переправка лиц через границу: ответственность

В зависимости от обстоятельств ответственность за незаконную переправку лиц через границу может быть разной. Часть 1 статьи 332 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с конфискацией транспортных или других средств, которые использовались для совершения преступления.

Если же преступление совершено в отношении нескольких лиц, повторно по предварительному сговору должностным лицом с использованием служебного положения или способом, опасным для жизни или здоровья людей, применяется часть 2 статьи 332 УКУ.

В таком случае наказание составляет от пяти до семи лет лишения свободы, а также может предусматривать запрещение занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Самое суровое наказание установлено частью 3 статьи 332 УКУ. Она применяется, если преступление совершено организованной группой или по корыстным поводам, то есть за вознаграждение.

Санкция предусматривает от семи до девяти лет лишения свободы, дополнительное запрещение занимать отдельные должности и конфискацию имущества.

Именно по этой норме чаще всего квалифицируют дела по организации незаконного выезда мужчин за границу во время военного положения.

Незаконная переправка лиц через границу: штраф

Статья 332 УК не предусматривает наказание в виде штрафа. Основным видом ответственности является само лишение свободы. Дополнительно, суд может применить конфискацию транспортных средств или имущества, а также запрет занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности.

Одним из ключевых обстоятельств в таких уголовных производствах является получение вознаграждения.

Если правоохранители доказывают, что организатор действовал за деньги или иную выгоду, его действия могут быть квалифицированы по части 3 статьи 332 УКУ, предусматривающей строжайшее наказание.

В то же время, при отсутствии достаточных доказательств корыстного мотива квалификация может осуществляться по части первой или второй настоящей статьи.

В ГПСУ сообщили об очередном задержании

Государственная пограничная служба Украины продолжает выявлять лиц, пытающихся организовать незаконную переправку людей через государственную границу.

Недавно в ведомстве сообщили о разоблачении военнослужащего одного из подразделений охраны государственной границы, который, по данным следствия, вместе с сообщником организовал схему незаконной переправки мужчины призывного возраста через украинско-венгерскую границу.

Операцию провели сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с работниками СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

По данным следствия, обоих фигурантов задержали после получения $5 тыс. при содействии в незаконном пересечении государственной границы.

Им уже сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 УКУ. Наказание предусматривает до девяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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