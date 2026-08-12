Многие украинцы добросовестно оплачивают счета за свет, газ, воду, отопление и другие коммунальные услуги, чтобы не накапливать долги.

Но после оплаты возникает практический вопрос, нужно ли хранить квитанции за коммунальные услуги. Факты ICTV узнавали, что следует делать с такими документами и почему они могут понадобиться даже спустя несколько лет.

Сколько лет нужно хранить квитанции за коммунальные услуги

Украинское законодательство не устанавливает конкретный срок, в течение которого потребитель обязан хранить квитанции за коммунальные услуги.

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Но следует учитывать общий срок исковой давности. Согласно статье 257 Гражданского кодекса Украины, он составляет три года.

Поэтому платежки лучше не выбрасывать сразу после оплаты. Оптимальный вариант сохранять подтверждение платежей не менее пяти лет. Это позволит доказать факт оплаты, если через некоторое время поставщик заявит о якобы имеющемся долге.

Как правильно и сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг

Есть еще одна проблема — сама бумага. Термочеки и некоторые другие платежные документы с течением времени могут терять цвет, а надписи на них становятся почти неразборчивыми.

Поэтому бумажные квитанции лучше складывать в файл или непрозрачную папку и хранить подальше от прямых солнечных лучей. Если оставить такие документы на солнце, они могут быстро выгореть.

Удобно раскладывать квитанции по годам или отдельным видам услуг. Тогда в случае возникновения вопроса по конкретному платежу нужный документ можно быстро найти.

Квитанции помогли ВПЛ доказать, что долга нет

Показательна история внутренне перемещенного лица, которое после переезда продолжало оплачивать коммунальные услуги за свое жилье.

В июле 2024 года женщина получила судебный приказ о взыскании более 42 тыс. грн. задолженности в пользу КП Теплосервис.

Однако женщина была уверена, что долга нет. За период, за который ей начислили задолженность, а именно с 1 июня 2021 года по 1 июня 2024 года, она сохранила платежные документы на общую сумму почти 36 тыс. грн.

Женщина обратилась в Сахновщинское бюро юридической помощи, где юрист подготовила заявление об отмене судебного приказа и добавила к ней копии квитанций за теплоснабжение.

Суд учел предоставленные документы и отменил судебный приказ. Таким образом, платежки стали доказательством того, что женщина фактически производила оплату, хотя ей пытались выставить долг. Об этом деле сообщили специалисты Безоплатной юридической помощи.

Нужно ли хранить квитанции за коммуналку, если платите онлайн

Если коммунальные услуги оплачиваются через онлайн-банкинг, хранить дома кипы бумажных квитанций не обязательно.

В таком случае подтверждение платежа остается в электронной истории сделок. При необходимости можно обратиться в банк и получить выписку или другой документ, подтверждающий проведение платежа.

Есть еще более простой вариант. Если во время онлайн-оплаты указывается адрес электронной почты, квитанция может поступать туда автоматически. Чтобы не потерять такие документы среди других писем, в электронной почте можно создать отдельную папку, например, Коммунальные платежи, и сохранять все подтверждения именно там.

Так что не обязательно иметь дома бумажную квитанцию ​​за каждый платеж. Важно, чтобы у вас оставалось надежное подтверждение того, что деньги были уплачены.

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