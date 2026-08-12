Багато українців сумлінно оплачують рахунки за світло, газ, воду, опалення та інші комунальні послуги, щоб не накопичувати борги.

Але після оплати виникає цілком практичне питання, чи потрібно зберігати квитанції за комунальні послуги. Факти ICTV дізнавалися, що варто робити з такими документами та чому вони можуть знадобитися навіть через кілька років.

Скільки років потрібно зберігати квитанції за комунальні послуги

Українське законодавство не встановлює конкретного строку, протягом якого споживач зобов’язаний зберігати квитанції за комунальні послуги.

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Але варто враховувати загальний строк позовної давності. Відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України, він становить три роки.

Тому платіжки краще не викидати одразу після оплати. Оптимальний варіант зберігати підтвердження платежів щонайменше п’ять років. Це дасть можливість довести факт оплати, якщо через певний час постачальник заявить про нібито наявний борг.

Як правильно та скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг

Є ще одна проблема — сам папір. Термочеки та деякі інші платіжні документи з часом можуть втрачати колір, а написи на них стають майже нерозбірливими.

Тому паперові квитанції краще складати у файл або непрозору папку та зберігати подалі від прямого сонячного проміння. Якщо залишити такі документи на сонці, вони можуть досить швидко вигоріти.

Зручно розкладати квитанції за роками або окремими видами послуг. Тоді в разі виникнення питання щодо конкретного платежу потрібний документ можна буде швидко знайти.

Квитанції допомогли ВПО довести, що боргу немає

Показовою є історія внутрішньо переміщеної особи, яка після переїзду продовжувала оплачувати комунальні послуги за своє житло.

У липні 2024 року вона отримала судовий наказ про стягнення понад 42 тис. грн заборгованості на користь КП Теплосервіс.

Однак жінка була впевнена, що боргу немає. За період, за який їй нарахували заборгованість, а саме з 1 червня 2021 року до 1 червня 2024 року, вона зберегла платіжні документи на загальну суму майже 36 тис. грн.

Жінка звернулася до Сахновщинського бюро правничої допомоги, де юристка підготувала заяву про скасування судового наказу та додала до неї копії квитанцій за теплопостачання.

Суд врахував надані документи та скасував судовий наказ. Таким чином, платіжки стали доказом того, що жінка фактично здійснювала оплату, хоча їй намагалися виставити борг. Про цю справу повідомили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Чи потрібно зберігати квитанції за комуналку, якщо платите онлайн

Якщо комунальні послуги оплачуються через онлайн-банкінг, зберігати вдома стоси паперових квитанцій необов’язково.

У такому випадку підтвердження платежу залишається в електронній історії операцій. За потреби також можна звернутися до банку та отримати виписку або інший документ, який підтверджує проведення платежу.

Є ще простіший варіант. Якщо під час онлайн-оплати ви вказуєте адресу електронної пошти, квитанція може надходити туди автоматично. Щоб не загубити такі документи серед інших листів, в електронній пошті можна створити окрему папку, наприклад Комунальні платежі, і зберігати всі підтвердження саме там.

Тож не обов’язково мати вдома паперову квитанцію за кожен платіж. Важливо, щоб у вас залишалося надійне підтвердження того, що гроші були сплачені.

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