До зимы 2026-2027 годов еще есть время, но уже сейчас в Украине обсуждают, какой она будет на фоне войны и возможных российских ударов по энергетике.

Военнослужащий Денис Ярославский заявил, что в Киеве, Харькове и Одессе могут возникнуть сложные периоды, которые продлятся до двух недель. Для их описания он использовал слово “локдаун”.

Его слова прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он обратил внимание именно на значение этого термина и призвал не воспринимать предположение как уже известный сценарий предстоящей зимы.

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Что такое локдаун в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Введут ли локдаун в Украине: что говорят военные

О возможной ситуации зимой 2026-2027 года Ярославский говорил в интервью Фабрика новин. Он отвечал на вопросы о российских угрозах украинской энергетики, ударах Украины по территории РФ и перспективах завершения войны.

Военнослужащий заявил, что, по его мнению, в ближайшее время перемирия не последует. Он также предположил, что зимой Украина может столкнуться с новыми серьезными трудностями.

Отдельно Ярославский сказал, что в Киеве, Харькове и Одессе могут быть двухнедельные “локдауны”.

– То, что у нас будут локдауны в Одессе, в Киеве, в Харькове, это 100%. Причем такие локдауны, которых не было даже этой зимой, — сказал Ярославский.

Он также считает, что война перешла в фазу, когда после стабилизации фронта стороны все больше бьют по экономике и энергетике друг друга.

О завершении войны Ярославский заявил, что одним из возможных вариантов может стать военное соглашение с США, которое будет предусматривать более тесный альянс между двумя странами.

Что такое локдаун в стране: ответ Коваленко

На это заявление отреагировал Андрей Коваленко. В первую очередь, он обратил внимание на то, что прошлой зимой в Украине не было локдаунов.

Коваленко напомнил, что означает слово “локдаун”. По словам Коваленко, если речь идет об условиях, которые могут быть еще жестче, чем этой зимой, то сначала следует правильно понимать само слово “локдаун”. Последний раз такой режим в Украине был во время пандемии COVID-19. А вот прошлой зимой никакого локдауна не было.

Коваленко также подчеркнул, что слова Ярославского — предположение отдельного человека, который не занимается непосредственно подготовкой к зиме. По его мнению, предположения могут звучать публично, но их не следует воспринимать как установленные факты.

— Меньше паники. Мы прошли много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары, — написал Коваленко.

Что такое локдаун простыми словами

Локдаун это особый режим, при котором из-за серьезной угрозы людям ограничивают передвижения и социальные контакты.

Большая украинская энциклопедия определяет локдаун как особый режим полного или частичного ограничения социальных контактов, который может применяться из-за эпидемии, пандемии, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.

Следовательно, если отвечать на вопрос, что означает локдаун, это не просто отсутствие света, отопления или другие проблемы с коммунальными услугами. К примеру, длительное отключение электроэнергии само по себе не является локдауном.

Термин стал известен во время пандемии коронавируса, когда страны ограничивали передвижение людей, работу заведений и проведение массовых мероприятий.

Что означает локдаун и когда начали использовать это слово

Первоначально слово “локдаун” использовали преимущественно в контексте тюрем. Так называли жесткую изоляцию заключенных, которую вводили, чтобы не допустить восстаний и других беспорядков.

Позже термин начали применять и к другим чрезвычайным ситуациям, когда людям нужно ограничить передвижение или запретить покидать определенную территорию.

Локдаун предусматривает установленный порядок действий, при котором людям ограничивают возможность свободно передвигаться, заходить в определенную зону или выходить из нее. Такие меры могут применяться, когда существует непосредственная угроза жизни или здоровью людей.

К примеру, во время пожара, землетрясения, наводнения или террористической атаки. В таких случаях правила определяют, что люди должны делать в зависимости от характера опасности.

Отдельное значение слово “локдаун” получило во время пандемии коронавируса. Тогда им стали называть масштабные карантинные ограничения, которые могут действовать как внутри страны, так и на ее границах. Речь идет о мерах, существенно ограничивающих передвижение людей.

При полном локдауне могут вводиться, в частности:

комендантский час;

ограничение или прекращение международного и междугороднего транспортного сообщения;

закрытие заведений культуры, ресторанов и других заведений питания;

прекращение работы школ и других учебных заведений;

закрытие торгово-развлекательных центров;

ограничение работы спортивных залов, фитнес-центров и других подобных заведений.

При этом учреждения, обеспечивающие людей товарами и услугами, первой необходимости продолжают работать. В первую очередь это больницы, аптеки и продуктовые магазины.

Термин также используется в сфере безопасности, например, когда нужно изолировать определенную территорию или защитить людей или компьютерные системы от внешней угрозы.

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