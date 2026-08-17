До зими 2026-2027 року ще є час, але вже зараз в Україні обговорюють, якою вона буде на тлі війни та можливих російських ударів по енергетиці.

Військовослужбовець Денис Ярославський заявив, що у Києві, Харкові та Одесі можуть виникнути складні періоди, які триватимуть до двох тижнів. Для їх опису він використав слово “локдаун”.

Його слова прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він звернув увагу саме на значення цього терміна та закликав не сприймати припущення як уже відомий сценарій майбутньої зими.

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Що таке локдаун в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи запровадять локдаун в Україні: що кажуть війскові

Про можливу ситуацію взимку 2026-2027 року Ярославський говорив в інтерв’ю Фабриці новин. Він відповідав на запитання про російські погрози щодо української енергетики, удари України по території РФ та перспективи завершення війни.

Військовослужбовець заявив, що, на його думку, найближчим часом перемир’я не буде. Він також припустив, що взимку Україна може зіткнутися з новими серйозними труднощами.

Окремо Ярославський сказав, що у Києві, Харкові та Одесі можуть бути двотижневі “локдауни”.

— Те, що у нас будуть локдауни в Одесі, в Києві, в Харкові, це 100%. Причому такі локдауни, яких не було навіть цією зимою, — сказав Ярославський.

Він також вважає, що війна перейшла у фазу, коли після стабілізації фронту сторони дедалі більше б’ють по економіці та енергетиці одна одної.

Щодо завершення війни Ярославський заявив, що одним із можливих варіантів може стати військова угода зі США, яка передбачатиме тісніший альянс між двома країнами.

Що таке локдаун в країні: відповідь Коваленко

На цю заяву відреагував Андрій Коваленко. Насамперед він звернув увагу на те, що минулої зими в Україні не було локдаунів.

Коваленко нагадав, що означає слово локдаун. За словами Коваленка, якщо мова йде про умови, які можуть бути ще жорсткішими, ніж цієї зими, то спочатку варто правильно розуміти саме слово “локдаун”. Востаннє такий режим в Україні був під час пандемії COVID-19. А от минулої зими ніякого локдауну не було.

Коваленко також наголосив, що слова Ярославського є припущенням окремої людини, яка не займається безпосередньо підготовкою до зими. На його думку, припущення можуть звучати публічно, але їх не варто сприймати як встановлені факти.

— Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари, — написав Коваленко.

Що таке локдаун простими словами

Локдаун це — особливий режим, за якого через серйозну загрозу людям обмежують пересування та соціальні контакти.

Велика українська енциклопедія визначає локдаун як особливий режим повного або часткового обмеження соціальних контактів, який може застосовуватися через епідемію, пандемію, надзвичайну ситуацію або стихійне лихо.

Отже, якщо відповідати на питання, що означає локдаун, то це не просто відсутність світла, опалення чи інші проблеми з комунальними послугами. Наприклад, тривале відключення електроенергії саме по собі не є локдауном.

Термін став відомим під час пандемії коронавірусу, коли країни обмежували пересування людей, роботу закладів та проведення масових заходів.

Що означає локдаун та коли почали використовувати це слово

Спочатку слово “локдаун” використовували переважно у контексті в’язниць. Так називали жорстку ізоляцію ув’язнених, яку запроваджували, щоб не допустити повстань та інших заворушень.

Пізніше термін почали застосовувати і до інших надзвичайних ситуацій, коли людям потрібно обмежити пересування або заборонити залишати певну територію.

Локдаун передбачає встановлений порядок дій, за якого людям обмежують можливість вільно пересуватися, заходити до певної зони або виходити з неї. Такі заходи можуть застосовувати, коли існує безпосередня загроза життю чи здоров’ю людей.

Наприклад, під час пожежі, землетрусу, повені або терористичної атаки. У таких випадках правила визначають, що саме люди мають робити залежно від характеру небезпеки.

Окреме значення слово “локдаун” отримало під час пандемії коронавірусу. Тоді ним стали називати масштабні карантинні обмеження, які можуть діяти як усередині країни, так і на її кордонах. Йдеться про заходи, що суттєво обмежують пересування людей.

За повного локдауну можуть запроваджувати, зокрема:

комендантську годину;

обмеження або припинення міжнародного та міжміського транспортного сполучення;

закриття закладів культури, ресторанів та інших закладів харчування;

припинення роботи шкіл та інших навчальних закладів;

закриття торговельно-розважальних центрів;

обмеження роботи спортивних залів, фітнес-центрів та інших подібних закладів.

При цьому установи, які забезпечують людей товарами та послугами першої необхідності продовжують працювати. Насамперед це лікарні, аптеки та продуктові магазини.

Термін також використовують у сфері безпеки, наприклад, коли потрібно ізолювати певну територію або захистити людей чи комп’ютерні системи від зовнішньої загрози.

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